La trama, tratta dal romanzo Badge of Evil di Whit Masterson, parte proprio da quell'esplosione. Il capitano Hank Quinlan, leggenda della polizia locale, fiuta subito il colpevole in un giovane messicano, Sanchez. Vargas, che ha sacrificato la luna di miele per seguire le indagini, si accorge però che la dinamite trovata nel bagno dell'indiziato è comparsa in una scatola da scarpe che pochi minuti prima era vuota.

Comincia così un duello tra la legge e l'istinto, tra le garanzie e la prova fabbricata. «Nei Paesi liberi un poliziotto deve far rispettare la legge, innanzitutto, e la legge protegge sia il colpevole che l'innocente», ammonisce Vargas. «Il nostro mestiere è difficile», ribatte Quinlan. E il procuratore affonda il colpo: è facile soltanto dove comandano i dittatori.

Certo. Ma «chi lotta con i mostri deve guardarsi dal diventare egli stesso un mostro», ammoniva Friedrich Nietzsche, e Vargas, che a metà film mette a soqquadro un bar a mani nude, rischia di impararlo sulla propria pelle.

Welles si è costruito addosso un mostro, un po' orco delle fiabe e un po' re Lear da bettola. Imbottiture, trucco pesante, la barba sfatta, una gamba offesa e un bastone, lo sguardo di chi ha smesso di bere ma non di desiderarlo.

Giancarlo De Cataldo ha descritto con esattezza la vertigine che il personaggio provoca: da un lato un bandito in divisa, sporco, avido, corrotto; dall'altro un genio investigativo capace di fiutare il colpevole «a cadavere ancora caldo». Come non ammirarlo?

Roger Ebert, inserendo il film tra i suoi Great Movies, vi ha letto un autoritratto: un uomo che rimugina vecchi rancori e vive dell'ossessione del controllo, proprio come il regista che Hollywood non riusciva a domare. E c'è già, in quella carcassa che si trascina tra bettole e commissariati, il Falstaff che Welles avrebbe interpretato nel 1965 in Falstaff (Chimes at Midnight). Shakespeare, ancora una volta.

Il cuore segreto del film, però, è Pete Menzies, il sergente fedele come un cane da riporto, interpretato da Joseph Calleia, attore maltese che Welles ammirava da quando, ragazzino di dieci anni, lo aveva visto a teatro a New York. Anni prima Quinlan si è preso al suo posto una pallottola, e da allora zoppica.

Sarà proprio il rapporto tra i due uomini, fatto di gratitudine, fedeltà e disillusione, a trasformarsi in uno dei nodi più tragici del film. Perché in L'infernale Quinlan nessuna lealtà è eterna e ogni voce, prima o poi, rischia di diventare una prova.