Mostra del Cinema di Venezia, oggi Nanni Moretti, Oasis, Pattinson e Al Pacino. DIRETTA
In Concorso Primetime di Lance Oppenheim e con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers, e Succederà questa notte di Nanni Moretti che recita anche insieme a Louis Garrel e Jasmine Trinca. Fuori Concorso Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace e con Noel Gallagher e Liam Gallagher, e Father Joe di Barthélémy Grossmann, sceneggiato da Luc Besson e con Kiefer Sutherland, Ever Anderson e Al Pacino. Attese Amanda Seyfried, Kim Gordon, Emma Corrin, Zoey Deutch, Cailee Spaeny e Marion Cotillard
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Oggi, sabato 5 settembre 2026, si apre la quarta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA TERZA GIORNATA).
Tra i 21 film in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) c’è Primetime di Lance Oppenheim e con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers. Nel 2006, Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, si propone di scrivere una pagina di storia della televisione.
Sempre in Concorso c’è il film italiano Succederà questa notte di Nanni Morettie con lo stesso Nanni Moretti, Louis Garrel, Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro. “Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?”, recita la sinossi.
Fuori Concorso ci sono invece i film sia Non Fiction The Road to Jericho di Amos Gitai, Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace e con Noel Gallagher e Liam Gallagher, e Imperium di Sergei Loznitsa, sia Fiction Father Joe di Barthélémy Grossmann, con la sceneggiatura di Luc Besson e con Kiefer Sutherland, Ever Anderson e Al Pacino.
Per il photocall Miu Miu, attese Amanda Seyfried, Kim Gordon, Emma Corrin, Zoey Deutch e Cailee Spaeny, mentre Marion Cotillard sarà a Biennale College Cinema.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Eklipse di Manuel Wetscher e Diane in the Loop di Ann Sirot e Raphaël Balboni.
Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Tijuana, Todavía di Gabriel Gutierrez Morales.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Serpenti di Roberto De Paolis Maino.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film The Blue Eyes of Yonta di Flora Gomes, Viaggio in Italia di Roberto Rossellini e Citizen Osama di Ahmed Hassouna.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Discipline di Mona Fastvold, Avec Kim di Claire Denis e The Indies di Pauline Julier e Nicolas Chapoulier.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Gusci di Elisa Chiari e Francesca Trovato e Our Share of Sand di Shalini Adnani.
Attese Amanda Seyfried, Marillon Cotillard e tante altre attrici
Per il photocall Miu Miu, attese Amanda Seyfried, Kim Gordon, Emma Corrin (nella foto all'arrivo a Venezia), Zoey Deutch e Cailee Spaeny, mentre Marion Cotillard sarà a Biennale College Cinema.
Fuori Concorso - Fiction, Father Joe di Barthélémy Grossmann e con Al Pacino
Fuori Concorso, nella categoria Fiction, c'è il film Father Joe di Barthélémy Grossmann, con la sceneggiatura di Luc Besson e con Kiefer Sutherland, Ever Anderson e Al Pacino.
Nel cuore di Little Italy, a Manhattan, dove i boss della mafia dettano legge e la fede vacilla, Padre Joe, un uomo di Dio fuori dal comune, combatte una guerra segreta. Da solo smantella organizzazioni criminali, sottrae anime alla malavita e trasforma il mondo del crimine nella propria congregazione. Ma quando la posta in gioco si alza e la rete del potere si rivela più vasta del previsto, Joe è costretto a stringere alleanze improbabili, oltrepassare confini sacri e portare la sua battaglia oltre le mura della chiesa, per salvare chi nessun altro può salvare.
Fuori Concorso - Non Fiction, Imperium di Sergei Loznitsa
Sempre Fuori Concorso, nella categoria Non Fiction, c'è anche Imperium di Sergei Loznitsa.
Imperium è un sorprendente viaggio per immagini nella vastità dell’Unione Sovietica, realizzato interamente con materiali d’archivio dimenticati da tempo, girati tra il 1970 e il 1973 da cineasti italiani.
La quarta giornata, un ricco programma
La giornata di oggi è una delle più attese della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Arriveranno, infatti, Nanni Moretti e gli Oasis. Due nomi che sono anche due grandi ritorni.
Il regista italiano è infatti al Lido con il film Succederà questa notte, in Concorso dopo 37 anni di assenza da Venezia, da quando nel 1989 aveva presentato Fuori Concorsa la pellicola Palombella rossa. Insieme a lui ci sarà nche il cast composto, tra gli altri, da Louis Garrel, Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro.
Enorme attesa anche per i fratelli più litigiosi di sempre, Liam e Noel Gallagher. Il duo sarà a Venezia con il docufilm Fuori Concorso Oasis: Don't Look Back in Anger, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e dedicato al tour della reunion dello scorso anno.
Calcherà il red carpet anche un altro divo amatissimo, Robert Pattinson, per il film Primetime di Lance Oppenheim, che racconta la storia di un conduttore televisivo ispirato a Chris Hansen, il giornalista diventato celebre negli Stati Uniti per le sue inchieste sui predatori sessuali.
Poi, spazio ai premi collaterali: alle ore 11 all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior sarà assegnato il Premio Gina Lollobrigida, promosso dal ministero della Cultura e da Cinecittà. Nel pomeriggio, alla Casa Cinema Giovani, sarà invece il momento del Premio Kine'o, che celebra i 25 anni dalla fondazione. Tra i protagonisti della cerimonia ci saranno Faye Dunaway, alla quale sarà assegnato il Premio alla Carriera, e Nicola Peltz Beckham, destinataria del Rising Star Award. Tra gli altri premiati figurano Chiara Francini, Maria Gifuni, Sara Lazzaro, Raniero Monaco di Lapio e Alp Navruz.
Fuori Concorso - Non Fiction, Oasis: Don't Look Back in Anger con Noel e Liam Gallagher
Fuori Concorso, nella categoria Non Fiction, c'è poi il film Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace e con Noel Gallagher e Liam Gallagher,
Oasis: Don’t Look Back in Anger cattura l’energia e l’emozione della reunion degli Oasis e del trionfale tour Live ’25 con Liam e Noel Gallagher. Attraverso le loro prime interviste insieme dopo oltre 25 anni e immagini inedite delle prove, il film racconta il legame profondo tra la band, la sua musica e generazioni di fan in tutto il mondo.
Fuori Concorso - Non Fiction, The Road to Jericho di Amos Gitai
Fuori Concorso, nella categoria Non Fiction, c'è invece il film The Road to Jericho di Amos Gitai.
The Road to Jericho è un viaggio musicale e visivo, un poema per immagini: una forma ibrida tra documentario e finzione che intreccia materiali d’archivio tratti da film precedenti con le voci di Samuel Fuller, Jeanne Moreau, Arthur Miller, Yitzhak Rabin e altri, mettendoli in dialogo con la realtà contemporanea dei beduini di Khan El Ahmar, oggi minacciati di sgombero da parte dei coloni lungo la strada che conduce a Gerico.
Concorso, Succederà questa notte di Nanni Moretti e con Louis Garrel
Sempre in Concorso c’è il film italiano Succederà questa notte di Nanni Moretti e con lo stesso Nanni Moretti, Louis Garrel, Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro.
“Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?”, recita la sinossi.
Succederà questa notte, il film di Nanni Moretti in concorso a VeneziaVai al contenuto
Concorso, Primetime di Lance Oppenheim e con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers
Tra i 21 film in Concorso c’è Primetime di Lance Oppenheim e con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers.
Nel 2006, Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, si propone di scrivere una pagina di storia della televisione.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, al via la quarta giornata
Oggi, sabato 5 settembre 2026, si apre la quarta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA).
©Getty
Red carpet Mostra Cinema di Venezia, le pagelle ai look di oggi
Terza giornata intensa per numero di opere in anteprima, in Concorso e nelle altre sezioni. I primi a sfilare sono i volti di '15/18 (A Place to Heal)', gli ultimi quelli del nuovo film di Paul Schrader. Torna sul tappeto rosso la presidente della giuria del Concorso Maggie Gyllenhaal, che conquista in Haute Couture Balenciaga. Più sobrie, quasi minimal, Marion Cotillard e Georgina Rodriguez A cura di Vittoria Romagnuolo