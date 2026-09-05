Oggi, sabato 5 settembre 2026, si apre la quarta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA TERZA GIORNATA).

Tra i 21 film in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) c’è Primetime di Lance Oppenheim e con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers. Nel 2006, Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, si propone di scrivere una pagina di storia della televisione.

Sempre in Concorso c’è il film italiano Succederà questa notte di Nanni Morettie con lo stesso Nanni Moretti, Louis Garrel, Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro. “Io ti aspetto, tutto il tempo che vuoi. Ma succederà prima o poi?”, recita la sinossi.

Fuori Concorso ci sono invece i film sia Non Fiction The Road to Jericho di Amos Gitai, Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace e con Noel Gallagher e Liam Gallagher, e Imperium di Sergei Loznitsa, sia Fiction Father Joe di Barthélémy Grossmann, con la sceneggiatura di Luc Besson e con Kiefer Sutherland, Ever Anderson e Al Pacino.

Per il photocall Miu Miu, attese Amanda Seyfried, Kim Gordon, Emma Corrin, Zoey Deutch e Cailee Spaeny, mentre Marion Cotillard sarà a Biennale College Cinema.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film Eklipse di Manuel Wetscher e Diane in the Loop di Ann Sirot e Raphaël Balboni.

Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Tijuana, Todavía di Gabriel Gutierrez Morales.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Serpenti di Roberto De Paolis Maino.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film The Blue Eyes of Yonta di Flora Gomes, Viaggio in Italia di Roberto Rossellini e Citizen Osama di Ahmed Hassouna.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Discipline di Mona Fastvold, Avec Kim di Claire Denis e The Indies di Pauline Julier e Nicolas Chapoulier.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Gusci di Elisa Chiari e Francesca Trovato e Our Share of Sand di Shalini Adnani.