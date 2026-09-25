Il cantautore ha parlato del nuovo brano in un post sul suo profilo Instagram: "Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me"

Sangiovanni ha pubblicato Ti ho cercata (felicità), primo brano del nuovo album in uscita prossimamente. La canzone contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla. L’artista ha raccontato: “La sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni”.

Approfondimento Clara e Sangiovanni, è uscito il brano Le ragazze

Sangiovanni ( FOTO ) ha poi parlato dell’importanza di Lucio Dalla nella sua musica: “La sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie”. Inoltre, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano su YouTube.

Dopo il successo del tormentone estivo Le ragazze in duetto con Clara, Sangiovanni ha alzato il sipario sul suo nuovo progetto discografico. Il giovane cantautore ha pubblicato il brano Ti ho cercata (felicità) contenente un campionamento di Felicità di Lucio Dalla. La canzone è una riflessione profonda molto intima e delicata. L’artista ha spigato il significato del brano in un post sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla, voglio ripartire da qui”.

Dopo l’affermazione con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantautore ha conquistato le classifiche con numerosi singoli: da Lady a Scossa passando per Malibu, quest’ultimo certificato con ben otto dischi di platino. Ricordiamo anche l’EP Sangiovanni e l’album Cadere e volare. Spazio alle collaborazioni: da Perso nel buio con Madame a La fine del mondo con Mr. Rain (FOTO).

Questo il testo del nuovo singolo Ti ho cercata (felicità) di Sangiovanni:

Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre

come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare

come una goccia d’acqua in un deserto arido

ti ho cercato in una goccia amara dopo il panico

sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori

e nell’approvazione

e non eri lì, non eri lì

ti ho cercata in una birra con gli amici

come un albero che prende linfa dalle sue radici

in mille numeri che fanno una classifica

ti ho cercata come si cerca un’amica

nei momenti tristi, nella solitudine

negli occhi attenti di chi giudica

e non eri lì, non eri lì

ah felicità

su quale treno della notte viaggerai

lo so

che passerai

ma come sempre in fretta non ti fermi mai

ti ho cercata dentro un figlio

che poi non ho avuto

e lì ho capito che per te sono uno sconosciuto

che ti ho data per scontata troppo spesso

ora ti scambierei con il mio successo

te ne vai in silenzio senza un ciao

senza un bacio e me lo sono meritato

se non eri lì sì, non eri lì

non penso mi dimenticherai

fatti pure gli affari tuoi

torna sempre quando vuoi

soprattutto se ti annoi

e quante volte ripasserai

e magari ti fermerai

ma sarò diverso

non pretendo, non ti cerco, non ti aspetto

tanto ormai ti sento dentro

ah felicità

su quale treno della notte viaggerai

lo so

che passerai

ma come sempre in fretta non ti fermi mai

ah felicità

su quale treno della notte viaggerai

lo so

che passerai

ma come sempre in fretta non ti fermi mai

ah felicità

su quale treno della notte viaggerai

lo so

che passerai

ma come sempre in fretta non ti fermi mai