Macklemore ha annunciato un tour di beneficenza Free Palestine

Macklemore ha annunciato il tour di beneficenza Free Palestine, che prevede tre date rispettivamente a Dublino , in Irlanda ( 26 ottobre ), a Parigi , in Francia ( 29 ottobre ) e a Londra , nel Regno Unito ( 30 ottobre) . La notizia arriva dopo l’esclusione del rapper dal Loop Tour americano di Ed Sheeran , dove aveva il ruolo di artista di apertura, avvenuta in seguito ai discorsi a favore della “Palestina libera” che aveva pronunciato sul palco durante i due concerti al MetLife Stadium, nel New Jersey. Come spiega Live Nation, il tour Free Palestine “riunirà Macklemore con artisti e amici per una serie di esibizioni incentrate sulla Palestina e sui palestinesi, contribuendo a fornire aiuti umanitari e sostegno al movimento”. Tutti i proventi dei concerti saranno devoluti alle organizzazioni Anera, Glia, Gaza Soup Kitchen, Taawon, HEAL Palestine, Palestinian Youth Movement, Middle East Children's Alliance, Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians, Institute for Middle East Understanding, Palestine Children's Relief Fund e UNRWA USA. “Se queste ultime due settimane ci hanno insegnato qualcosa, è che qualcosa è cambiato negli ultimi tre anni", ha scritto Macklemore su Instagram, dove ha annunciato il tour. "C'è stato un risveglio collettivo riguardo alla liberazione palestinese, al potere dei miliardari che cercano di censurare questo appello e a ciò che ci aspettiamo dagli artisti oggi”. Ha proseguito: “Siamo nel 2026. Essere apolitici durante un genocidio non funziona più. La gente chiede agli artisti di farsi avanti, di informarsi e di essere parte di una comunità. Di usare il palco per qualcosa di più del semplice intrattenimento. Di opporsi quando l'appello per una Palestina libera viene accolto con tentativi di zittirlo...Quello che mi è successo è più grande di un singolo artista o di un singolo palco. Quando la classe dei miliardari può decidere quali voci sono ammesse sul palco e quali sono troppo pericolose da ascoltare, tutti dovrebbero prestare attenzione”.

PERCHÈ MACKLEMORE È STATO ESCLUSO DAL TOUR DI ED SHEERAN

Dopo essere stato escluso dal tour di Ed Sheeran, Macklemore aveva annunciato di voler donare l’intero compenso di 1 milione di dollari a organizzazioni che sostengono la Palestina. Il rapper aveva poi dichiarato di essere stato escluso dopo che Robert Kraft, il proprietario del Gillette Stadium, si era rifiutato di farlo esibire proprio a causa del suo sostegno alla Palestina. Il miliardario avrebbe inoltre contattato i proprietari di altri stadi per convincerli a vietare a loro volta la performance del rapper, costringendo così gli organizzatori del tour a rinunciare all’artista. In risposta, Kraft aveva dichiarato che sia lui, sia Sheeran avrebbero donato 2 milioni di dollari ciascuno per “aiutare la regione a combattere questa crisi umanitaria”, anche se non aveva menzionato organizzazioni specifiche. Sheeran, invece, aveva spiegato perché, a differenza di Macklemore, lui non si esprime su questioni politiche. “Solo perché scelgo di non parlare pubblicamente, non significa che non abbia delle idee, e non significa che non mi importi. Né significa che non sostenga delle cause a modo mio”, aveva scritto il cantante. “C’è un motivo per cui non uso la mia piattaforma professionale per la politica: il mio pubblico è composto da giovani, spesso bambini, di ogni estrazione sociale. Chi viene ai miei concerti non si aspetta un forum politico. Rispetto la forza d’animo di Macklemore nel farsi avanti e gridare per ciò in cui crede. Tuttavia, c’è spazio per diversi approcci allo stesso obiettivo: la pace. Scelgo di usare la mia fama e la mia piattaforma per essere un luogo sicuro e un rifugio, per mantenere la diplomazia e tenere aperte le conversazioni, non chiuse. Se ci concentriamo solo sul gridare più forte, non cambierà mai nulla. Ci sono diversi modi per farsi promotori del cambiamento”. Le sue parole avevano sollevato numerose critiche. Durante il concerto del 19 settembre, il primo dopo l’esclusione di Macklemore dal tour, ha però rivisto la propria posizione. “Questa è una questione umanitaria e non posso più nascondere ciò che penso al riguardo”, ha detto. “Quanto accaduto in Israele e al Nova Music Festival il 7 ottobre è stato orribile e ha acuito secoli di dolore ebraico. Ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. I nostri cuori sono spezzati dall'entità della devastazione e dalla perdita di vite umane, di vite di bambini, e l'ingiustizia sistemica a cui stiamo assistendo in Cisgiordania non può essere ignorata”.