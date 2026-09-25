Ballando con le Stelle 2026, Paolo Belli fuori dal cast

Paolo Belli non comparirà in video nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3 ottobre su Rai 1. La decisione è stata presa insieme dalla Rai e dall'artista, che dopo l'incidente di luglio aveva sospeso ogni impegno. Il musicista emiliano non lascerà però il programma: darà il suo contributo lontano dalle telecamere

A pochi giorni dal debutto della nuova stagione, Ballando con le Stelle perde uno dei suoi volti più riconoscibili. Con una nota ufficiale diffusa il 25 settembre, la Rai ha comunicato che Paolo Belli non andrà in onda nell'edizione 2026 dello show. Per il pubblico del sabato sera si tratta di un'assenza pesante, perché da molti anni il cantante è una presenza fissa accanto alla conduttrice, alla guida della sua Big Band.

La decisione concordata con la Rai

Secondo quanto spiegato dall'azienda, la scelta è frutto di un confronto tra l'artista e la Direzione Intrattenimento Prime Time. Belli sta ricominciando un po' alla volta a lavorare, sia in tv sia nei concerti, ma le due parti hanno ritenuto che in questo momento la sua presenza in video non fosse adatta a un programma di intrattenimento come il talent di Rai 1. Il musicista resterà comunque parte della squadra e collaborerà alla realizzazione della trasmissione dietro le quinte.

Nella nota la Rai ha voluto sottolineare la stima nei suoi confronti: "Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi". Non è ancora stato comunicato come verrà gestita la parte musicale dello show in sua assenza.