Ballando con le Stelle 2026, Paolo Belli fuori dal cast

Ballando con le Stelle, dopo l'incidente Paolo Belli fuori dal cast: sarà dietro le quinteSpettacolo
Paolo Belli non comparirà in video nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3 ottobre su Rai 1. La decisione è stata presa insieme dalla Rai e dall'artista, che dopo l'incidente di luglio aveva sospeso ogni impegno. Il musicista emiliano non lascerà però il programma: darà il suo contributo lontano dalle telecamere
A pochi giorni dal debutto della nuova stagione, Ballando con le Stelle perde uno dei suoi volti più riconoscibili. Con una nota ufficiale diffusa il 25 settembre, la Rai ha comunicato che Paolo Belli non andrà in onda nell'edizione 2026 dello show. Per il pubblico del sabato sera si tratta di un'assenza pesante, perché da molti anni il cantante è una presenza fissa accanto alla conduttrice, alla guida della sua Big Band.
La decisione concordata con la Rai
Secondo quanto spiegato dall'azienda, la scelta è frutto di un confronto tra l'artista e la Direzione Intrattenimento Prime Time. Belli sta ricominciando un po' alla volta a lavorare, sia in tv sia nei concerti, ma le due parti hanno ritenuto che in questo momento la sua presenza in video non fosse adatta a un programma di intrattenimento come il talent di Rai 1. Il musicista resterà comunque parte della squadra e collaborerà alla realizzazione della trasmissione dietro le quinte.
Nella nota la Rai ha voluto sottolineare la stima nei suoi confronti: "Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi". Non è ancora stato comunicato come verrà gestita la parte musicale dello show in sua assenza.
L'incidente di luglio
Alla base della decisione c'è quanto accaduto il 13 luglio a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Belli, che si trovava in bicicletta, si è scontrato con un pedone, il 41enne Alessandro Magnani, che ha perso la vita. Sulla dinamica dell'accaduto sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione i fatti. Nelle settimane successive il cantante, 64 anni, originario di Salvaterra e da tempo residente a Carpi, si era ritirato dalla vita pubblica, profondamente scosso, e aveva scelto di fermare tutti i suoi impegni professionali. Nel frattempo si erano moltiplicate le ipotesi sulla sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando, fino alla comunicazione di oggi.
Un legame lungo con il programma
Il rapporto tra Belli e Ballando con le Stelle è uno dei più longevi della televisione italiana. Oltre a guidare l'orchestra e a intrattenere il pubblico con la sua ironia, nella scorsa edizione era sceso anche in pista come concorrente, in coppia con Anastasia Kuzmina. Eliminato una prima volta, era stato ripescato e aveva lasciato la gara solo nella puntata finale di dicembre. La nuova stagione partirà sabato 3 ottobre, ancora una volta con la conduzione di Milly Carlucci.