Il conduttore de La Vita in Diretta sarà tra i giurati della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3 ottobre 2026 su Rai 1. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il podcast TG1Talks, condotto da Giorgia Cardinaletti, con una telefonata in diretta di Milly Carlucci. Matano approda al tavolo della giuria, dopo le uscite di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino
A poche settimane dal debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, prende forma il nuovo assetto della giuria del programma di Rai 1. Tra le principali novità c'è l'ingresso di Alberto Matano, già presenza fissa dello show nel ruolo di custode del tesoretto, che dalla prossima stagione siederà al tavolo dei giudici.
L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti, che aveva tra gli ospiti proprio il conduttore de La Vita in Diretta. Durante la puntata, Matano ha ricevuto una telefonata di Milly Carlucci, che ha confermato il suo nuovo incarico all'interno del programma in partenza sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1.
“Era un segreto, io non ho parlato con nessuno”, ha dichiarato Matano facendo riferimento alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.
L'annuncio di Milly Carlucci
Nel corso della chiamata, la conduttrice del dance show ha ufficializzato il passaggio di Matano dalla postazione del tesoretto alla giuria.
“La notizia è che Alberto, io ti chiedo di entrare a far parte della giuria. Quindi ti chiedo di lasciare il ruolo, come dici tu, di padre Ralph e di diventare invece uno dei nostri very aggressive giurati”, ha detto Carlucci.
“Speriamo di essere all'altezza”, ha risposto Matano.
Con questo cambiamento, il conduttore assumerà un ruolo centrale nella valutazione delle esibizioni dei concorrenti della nuova stagione.
Il cast in gara
Sono intanto già definiti gli abbinamenti tra concorrenti e maestri che scenderanno in pista nella nuova edizione:
- Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli
- Alessandro Matri e Giada Lini
- Andy Díaz Hernández e Gioia Giovanatti
- Anna Safroncik e Leonardo Lini
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina
- Manuela Moreno e Carlo Aloia
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini
- Monica Guerritore e Luca Urso
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca
- Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi
©Ansa
Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione del programma
Il cast del dance show guidato da Milly Carlucci è finalmente al completo. L'ultimo annuncio vede il campione azzurro Andy Diaz aggiungersi agli altri undici concorrenti confermati, ovvero: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. LA GALLERY