Il conduttore de La Vita in Diretta sarà tra i giurati della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3 ottobre 2026 su Rai 1. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il podcast TG1Talks, condotto da Giorgia Cardinaletti, con una telefonata in diretta di Milly Carlucci. Matano approda al tavolo della giuria, dopo le uscite di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino

A poche settimane dal debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, prende forma il nuovo assetto della giuria del programma di Rai 1. Tra le principali novità c'è l'ingresso di Alberto Matano, già presenza fissa dello show nel ruolo di custode del tesoretto, che dalla prossima stagione siederà al tavolo dei giudici.

L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti, che aveva tra gli ospiti proprio il conduttore de La Vita in Diretta. Durante la puntata, Matano ha ricevuto una telefonata di Milly Carlucci, che ha confermato il suo nuovo incarico all'interno del programma in partenza sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1.

“Era un segreto, io non ho parlato con nessuno”, ha dichiarato Matano facendo riferimento alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.