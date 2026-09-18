Karol G live al MetLife Stadium di New York: "Baby, Wow!"

Il tour negli stadi, le due date a New York al MetLife Stadium. La musica urbana e le sue origini, bandiere, cultura e gente. L’orgoglio latino e la fierezza di un popolo che non dimentica da dove è partito. Gli amici Judeline, Rusowsky e Tainy sul palco con lei. La salsa e il reggaeton. E la sua famiglia di fan, che non smette mai di ringraziare. Siamo stati alla prima data newyorkese del tour di Karol G: la musica latina urbana ha una regina, è Carolina da Medellín, Colombia. Il racconto dell'inviata a New York

Dello show creato da Karol G per il tour mondiale negli stadi avevamo già avuto un’anticipazione al Coachella lo scorso aprile: l’artista colombiana, prima latina a salire sul palco del prestigioso festival californiano come headliner, aveva fatto capire che il cuore di tutto sarebbe la sua storia artistica, e il suo essere un’arta e una donna latin. Il set preparato per il Festival aveva unito le sue ere musicali più significative e aveva un messaggio principale: disfrutar Latino America .

L'orgoglio latino

Un fil rouge che, appena pochi mesi dopo, si è rafforzato. E il bacino di pubblico con cui condividerlo si è amplificato. È ciò che comprendo, e vivo, nella prima data al MetLife Stadium di New York: ottantacinquemila persone, tante bandiere da tutto il mondo, tanta voglia di ballare e divertirsi. Ma soprattutto l’importanza di dare valore alle proprie radici, nel rispettarle e amarle. Sempre. Karol G, ancora una volta, fa capire sin dai primi momenti del suo concerto che no, non basta avere delle canzoni ben scritte per emergere e distinguersi: bisogna avere qualcosa in più. Ingrediente segreto che l’artista colombiana ha senza alcun dubbio.

Un concerto suddiviso in cinque atti, con l'omaggio al reggaeton

Nelle due ore e un quarto di concerto, suddiviso in cinque atti principali, non ci sono solo le hit che hanno conquistato i vertici delle classifiche internazionali. Ci sono brani storici rivisitati in chiave salsa e reggaeton. E quando si tratta di omaggiare chi, prima di lei, ha reso grande questo genere musicale, Karol G non esita neanche un secondo ad invitarlo e a condividere il palco insieme: è quello che accade nella prima serata al MetLife Stadium, quando la Bichota chiama accanto a sè Tainy, produttore portoricano. “Se avete ballato il reggaeton fino ad oggi è merito suo” dice Karol G mentre si avvicina all’artista, poco prima di cantare BbY WOW, brano in testa alle classifiche mondiali e tratto dal suo ultimo album No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Poco dopo ecco anche Judeline e Rusowsky, voci della canzone, per cantare questa hit tutti insieme per la prima volta, tra ovazioni del pubblico e urla di gioia.