Una celebrazione della femminilità, della cultura latina e dei suoi colori. Le diversità, che rendono uniche le diverse nazioni. L’importanza di valorizzare la propria musica, ricca di storia e tradizioni. E una grande opportunità: raccontare al mondo intero cosa significa essere latino, oggi. Dal palco di Coachella Karol G lancia un messaggio importantissimo: “Siete tutti accolti nella nostra cultura”. Con lei Mariah Angeliq, Becky G e Wisin, per una fiesta che è già nella storia del Festival. L'inviata a Indio

“Sono la prima headliner latina al Coachella. Sono molto felice e orgogliosa, ma mi sembra un po’ tardivo”: questo è il primo momento in cui Karol G si ferma e parla con il pubblico, dopo aver dato il via al suo spettacolo insieme ad un gruppo di danzatrici straordinarie sulle note di Latina Foreva. Una frase che non suona come critica, ma come riconoscimento e gratitudine verso le artiste che, prima di lei, hanno aperto la strada della musica. Se Karol G oggi è una delle artiste principali del Coachella Festival è anche merito loro, ed essere riconosciuta come headliner è un obiettivo raggiunto insieme. Parole importanti che indicano come sarà questo show: una celebrazione della femminilità, della libertà e della cultura latina. E così è stato. Karol G sapeva di avere un’opportunità importante per fare qualcosa di speciale. E ci è riuscita.

Orgollusamente Latinos

Tra un gruppo mariachi tutto al femminile e danze scatenate, Karol G porta i colori e i valori della sua Colombia su uno dei palchi più importanti al mondo. Senza dimenticare cosa sta accadendo agli immigrati negli Stati Uniti: “Questo è per i miei connazionali, che lottano giornalmente per restare in questo paese. Vi sono vicino. Siamo un popolo unito e dal forte spirito e vi garantisco che tutti siete in benvenuti a conoscere la nostra cultura” dice l’artista colombiana tra gli applausi. Dietro di lei il messaggio Orgollusamente latinos, che non ha bisogno di spiegazioni. Una frase che si riferisce alle deportazioni degli agenti dell’ICE, contro cui anche Bad Bunny ha preso una posizione molto forte la notte dei Grammy.

Con Karol G anche Wisin, re del reggaetton

Orgoglio latino al centro di ogni istante dello spettacolo, in cui c’è spazio per salsa, cumbia, bomba e plena, ma anche urban pop e latin trap. Senza dimenticare il reggaeton, che trova nell’esibizione di Wisin la sua consacrazione. “Sono orgogliosa di dare il benvenuto ad una leggenda della musica latina urbana” dice Karol G prima di allontanarsi e far catapultare, ma solo con il pubblico, nella Placita di Santurce a Porto Rico per ballare il reggaeton. Un melting pot di musiche, danze, colori, tradizioni e valori che ci fanno comprendere l'importanza di conoscere una cultura prima di ogni eventuale giudizio. E quella latina è spesso stata sotto la lente d'ingradimento., dai testi delle canzoni al perreo.

Karol G headliner va ben oltre il messaggio politico

Karol G, prima artista latina ad essere headliner a Coachella non è solo un obiettivo raggiunto da un punto di vista artistico. Ma molto di più. In un’America divisa dalle politiche migratorie del presidente Donald Trump, le deportazioni dei funzionari dell’ICE di tanti latinos investire di un ruolo così importante La Bichota, colombiana doc e orgogliosa delle sue origini latine, è un messaggio importantissimo. Conferito in uno stato come la California che, proprio grazie ai migranti sudamericani, garantisce pluralità razziale. Lunga vita, quindi, alla multiculturalità, ai Latinos e agli interpreti come Karol G, capaci di valorizzare e dare priorità alla propria cultura. E, come ha detto l'artista colombiana: "Siate orgogliosi delle vostre origini". Un gesto che può sembrare rivoluzionario, ma si può fare. Come ha fatto anche Karol G, che è riuscita nel reinventare al femminile un mondo, come quello del reggaeton, tutto al maschile.