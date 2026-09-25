Sky e NOW invitano tutti i fan della serie e degli 883 alla Pelota di via Palermo, in zona Brera, per celebrare la leggenda della band di Pavia. Atmosfere anni ’90, musica live, installazioni interattive, gadget e appuntamenti speciali: sulle orme di Max Pezzali e Mauro Repetto, un vero e proprio viaggio tra Los Angeles e Pavia da immortalare, con foto e video, in ogni sua tappa

Un portale temporale per tornare là dove tutto è cominciato, alle origini del mito degli 883, per un viaggio tra musica, ricordi e cultura pop che porterà il pubblico dentro l’universo di Nord Sud Ovest Est . La serie Sky Original di Sydney Sibilia sulla leggendaria storia degli 883, in arrivo dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , sarà per un intero weekend protagonista alla Pelota di Milano , che si trasformerà in un varco diretto negli anni ’90, verso il mondo di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Sabato sera la location si trasformerà in una vera e propria festa anni ’90 , evento per il quale, invece, sarà necessario registrarsi su Eventbrite, al link: https://www.eventbrite.com/e/2002115201463? : dalle 21.00 , dopo l’apertura delle porte, live set dei Pezza Band, tribute band degli 883, che ripercorrerà dal vivo i brani che hanno fatto la storia della band. Quindi il Deejay Set: l'intrattenimento prosegue in collaborazione con Radio Deejay, con la presenza in consolle di DJ Shorty a colonna sonora dell'evento, fino a mezzanotte. Il momento più atteso arriverà intorno alle 22.30 , quando il pubblico incontrerà finalmente il vero Max Pezzali : una partecipazione straordinaria che si trasformerà in un autentico bagno di folla, prima di un intervento esclusivo dedicato all’eredità culturale e musicale degli 883.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il pubblico potrà attraversarlo – a ingresso libero e gratuito - e ritrovarsi tra Los Angeles e Pavia, dentro i luoghi, le musiche e l’immaginario che hanno accompagnato più di una generazione. Basterà superare le porte della location (La Pelota Jai Alai, via Palermo 10, in piena Brera) per intraprendere un viaggio nei luoghi del videoclip di Nord Sud Ovest Est, per poi tornare in Italia, a Pavia , dove tutto è cominciato. Un percorso pensato per coinvolgere fan, curiosi e un’intera generazione cresciuta con le canzoni degli 883, attraverso installazioni interattive, set ispirati alla serie e al videoclip di Nord Sud Ovest Est, la musica live di alcune delle più celebri tribute band degli 883, giochi e photo opportunity.

In più, sabato alle 12.30 circa l’esperienza si arricchirà di un appuntamento speciale con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie nei ruoli di Max e Mauro. I due attori saranno protagonisti di un fan meeting durante il quale il pubblico potrà ascoltare curiosità e retroscena della produzione e immergersi ancora più da vicino nell’universo narrativo della serie, ripercorrendo la storia di un’amicizia, dei sogni e dei successi che hanno accompagnato l’ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto.



Per tutto il weekend, dalle 11.00 alle 19.00, sia sabato che domenica il viaggio organizzato da Sky e NOW - realizzato dalla ParideVitale Agency - comincerà al check-in, dove ogni visitatore sarà invitato a prendere il proprio “volo 883” con destinazione Los Angeles, la città in cui Max e Mauro girarono nel 1993 il videoclip di Nord Sud Ovest Est. Una volta arrivati a Los Angeles, sarà possibile scattarsi una foto accanto alla celebre Cadillac rossa del videoclip, mentre nell’Area Deserto la Dance Cabin permetterà di registrare mini-video ispirati alle mosse di danza di Mauro Repetto, da condividere direttamente sui social.



Il cuore dell’esperienza americana sarà la Plaza Messicana, ispirata al videoclip di Nord Sud Ovest Est: un grande spazio con palco e animazione continua che ospiterà mariachi, ballerini, la tribute band degli 883 e DJ set firmati Radio Deejay. Dall’America si torna poi in Italia, a Pavia, la città da cui è iniziata la storia degli 883. Qui saranno ricostruiti due degli ambienti più riconoscibili della serie: la tavernetta utilizzata da Max e Mauro come sala di registrazione, in cui sarà possibile registrare le proprie performance in lip sync sulle canzoni degli 883, e la cameretta di Max, che ospiterà una gaming experience ispirata agli anni ’90. Non mancherà inoltre la possibilità di scattare una foto “all’interno” della cover dell’album Nord Sud Ovest Est.



L’esperienza sarà realizzata con il contributo di un ampio network di partner che accompagneranno il pubblico in un viaggio immersivo tra musica, intrattenimento e cultura pop degli anni ’90.

Radio Deejay animerà il palco con contenuti e momenti di entertainment; Dr. Martens AirWair Italy e Nintendo firmeranno alcune delle experience più iconiche del percorso. Smemoranda e Interabilia contribuiranno alla ricostruzione dell'immaginario della cameretta anni ’90.

Autogrill Italia darà vita a un’intera area dedicata in cui, tra le altre cose, offrirà assaggi di uno dei grandi classici delle soste on the road italiane: il panino Camogli.



Il percorso sarà inoltre arricchito dalla presenza di Arbre Magique che porterà 4 delle sue fragranze ispirate alle 4 direzioni; Mirato con gli iconici BonBons Malizia. Nell’area Food & Beverage Novi con il suo mitico Nocciolato, Birrificio Angelo Poretti, Pepsi, Lipton e Acqua Fiuggi e Gruppo Stock presente con i suoi brand Tequila Sierra e Vodka Keglevich. Partner automotive dell’evento sarà Volkswagen Italia.