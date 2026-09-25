Il film Sony rilegge La leggenda di Sleepy Hollow. Cameli interpreterà Brom Bones accanto a Sydney Sweeney, che sarà Katrina Van Tassel (e che produrrà il film con la sua nuova società)

Cameli vestirà i panni di Brom Bones, il rivale di Ichabod , mentre per il ruolo di quest'ultimo non è ancora stato scelto nessuno. A produrre il film ci sono la LuckyChap di Margot Robbie, la Lab Brew della regista e la Honey Trap di Sweeney, che con Hollow debutta come casa di produzione.

La storia di Irving, pubblicata nel 1820, viene qui ribaltata: al centro non c'è più il maestro Ichabod Crane, ma Katrina Van Tassel . Nel racconto originale la ragazza era poco più che il premio conteso da due pretendenti, mentre qui diventa la protagonista di un mistero pericoloso e di un triangolo amoroso dai contorni soprannaturali. Il tono promette di unire atmosfere gotiche, suspense psicologica ed elementi da thriller erotico.

Belmont Cameli ( FOTO ), esploso grazie alla serie Prime Video Off Campus , entra nel cast di Hollow, il film Sony che rilegge La leggenda di Sleepy Hollow. Interpreterà Brom Bones accanto a Sydney Sweeney , che sarà Katrina Van Tassel e che produrrà il film con la sua nuova società. Alla regia c'è Lindsey Anderson Beer , autrice del romanzo da cui è tratto il progetto.

Chi è Belmont Cameli

Nato nel 1998 a Naperville, in Illinois, e con origini italiane da parte di padre, Belmont Cameli si è fatto notare con il reboot di Bayside School e con il film Netflix Ti giro intorno. Tra i suoi lavori più recenti ci sono l'horror Until Dawn e il gangster movie The Alto Knights - I due volti del crimine. La vera svolta è arrivata però con Off Campus, la serie Prime Video tratta dai romanzi di Elle Kennedy, in cui interpreta il giocatore di hockey Garrett Graham. Lo show ha raccolto 36 milioni di spettatori nei primi 12 giorni, trasformando l'attore in uno dei nomi più richiesti del momento. Con Hollow passa dalla commedia romantica universitaria a un racconto molto più cupo.

Chi è Sydney Sweeney

Classe 1997, Sydney Sweeney è diventata una delle attrici più popolari della sua generazione grazie a Euphoria e The White Lotus. Al cinema ha alternato generi diversi, dalla commedia romantica Tutti tranne te all'horror Immaculate. Di recente ha conquistato il botteghino con The Housemaid, accanto ad Amanda Seyfried, di cui girerà anche il sequel. Ha inoltre ricevuto molti apprezzamenti per il ruolo della pugile Christy Martin nel film Christy. Con Hollow consolida anche il suo lavoro dietro la macchina da presa, come produttrice.