Sydney Sweeney è finita al centro di una nuova polemica. L’attrice statunitense, 29 anni, ha partecipato a uno spot pubblicitario per Novig, una società di pronostici e scommesse sportivi, dove appare nuda e con il corpo coperto solo da palloni da calcio e da basket e da altre attrezzature. Il concetto della campagna, pensata per essere ironica e provocatoria, è “Just Sports”. Attraverso una rappresentazione sensuale, Sweeney passa dal basket al football e dal tennis all’hockey, fino al golf. Le atlete olimpiche e le altre sportive l'hanno però accusata di aver sminuito e sessualizzato la rappresentazione delle donne nello sport.

Le polemiche

La campionessa olimpica australiana Ariarne Titmus ha criticato duramente la rappresentazione, che secondo lei rischia di ridurre ancora una volta lo sport femminile al corpo delle donne, invece di porre l’accento su allentamento, talento, forza e risultati. “Non riesco a descrivere quanto mi senta infuriata quando guardo questo”, ha scritto. “Non è solo un calcio in faccia a ogni donna che ha dedicato la sua vita a perfezionare la propria arte, ma anche a ogni donna che ama lo sport per quello che è veramente: lavoro di squadra, amicizia, dedizione, eccellenza, unità. Come possiamo vivere in un mondo in cui monetizzare il corpo femminile e sessualizzare lo sport femminile è ancora una realtà?”. Anche la velocista britannica Amy Hunt, vincitrice il mese scorso di quattro medaglie d’oro ai Campionati Europei e quarta classificata nei 200 metri ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera la scorsa domenica, ha dichiarato: “Sydney Sweeney, ecco come appaiono le donne nello sport: 21,4. Muscoli. Duro lavoro, sangue, sudore, lacrime, Questa è una serata meravigliosa”. L’atleta ha citato il tempo vincente di 21,47 secondi, il quarto più veloce nel 200 metri femminili, raggiunto da Melissa Jefferson-Wooden, prima di aggiungere: “Quando sei una donna nello sport, non è una cosa bella. Non è glamour. Non è sexy tutto il tempo, di sicuro. Ci sono dei momenti difficili”. Anche la campionessa olimpica britannica di ciclismo Sophie Capewell ha criticato la pubblicità: “Immaginate un mondo in cui la rappresentazione sessualizzata non sia il modo più diffuso di vedere le donne nello sport”. Infine, la ginnasta americana Gracie Kramer ha pubblicato su Instagram il video di una sua gara con la didascalia: “Ecco come appare una donna nello sport”. Tra le altre atlete, anche la nuotatrice australiana Lani Pallister, l’atleta olimpica australiana Bree Rizzo e la pallanuotista australiana Matilda Kearns si sono schierate contro il contesto nel quale si esplica la nudità di Sweeney, che rischia di trasformare il corpo femminile nel principale elemento di una pubblicità legata allo sport.