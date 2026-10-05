L’attore, 54 anni, ha parlato della sua vita sentimentale alla première del film Animals. Dopo il divorzio dalla celebre popstar e attrice americana, dice di essere "felice" da single e di avere altre priorità: i tre figli e il lavoro

Parole che arrivano a quasi due anni dalla separazione da Lopez e dopo un matrimonio durato poco più di due anni. I due, che avevano già avuto una relazione nei primi anni Duemila, si erano sposati nel 2022 dopo essersi riavvicinati nel 2021. Il divorzio è stato formalizzato all'inizio del 2025.

"Non c'è molto spazio. Non sto andando in giro", ha detto Affleck parlando della sua vita sentimentale. "Semplicemente non è una grande priorità nella mia vita".

Intervenuto alla première newyorkese di Animals, il nuovo film di cui è protagonista, ha spiegato ai microfoni di Entertainment Tonight che nella sua vita non c'è molto spazio per gli appuntamenti e che, soprattutto, l'amore non rappresenta oggi una priorità.

Ben Affleck: "Sono felice così"

Affleck ha poi chiarito di non vivere la sua attuale condizione sentimentale come una mancanza. "Sto bene e sono felice", ha detto riferendosi alla sua vita da single.

Il motivo, ha spiegato, è soprattutto legato alle sue priorità personali. L'attore ha tre figli, Violet, 20 anni, Seraphina, 17, e Samuel, 14, avuti dall'ex moglie Jennifer Garner. "So quali sono le mie priorità. Non puoi avere due cose che siano le più importanti nella tua vita", ha spiegato.

Al primo posto ci sono dunque i figli. "Per me sono loro. E poi c'è il mio lavoro, che amo", ha aggiunto.

Una posizione che Affleck sembra vivere senza chiudere completamente la porta al futuro. "Sono dove sono, sto benissimo e chissà quali avventure porterà la vita. Sono aperto a quello che potrà accadere, ma non sto cercando di inseguire niente", ha dichiarato.