Ben Affleck e la vita sentimentale post J.Lo: "Uscire con qualcuno? Non è una priorità"Spettacolo
L’attore, 54 anni, ha parlato della sua vita sentimentale alla première del film Animals. Dopo il divorzio dalla celebre popstar e attrice americana, dice di essere "felice" da single e di avere altre priorità: i tre figli e il lavoro
Ben Affleck non sembra avere fretta di tornare a vivere una nuova relazione: a due anni dalla fine della storia con Jennifer Lopez, l'attore ha raccontato di non essere particolarmente interessato, al momento, a cercare una compagna.
Intervenuto alla première newyorkese di Animals, il nuovo film di cui è protagonista, ha spiegato ai microfoni di Entertainment Tonight che nella sua vita non c'è molto spazio per gli appuntamenti e che, soprattutto, l'amore non rappresenta oggi una priorità.
"Non c'è molto spazio. Non sto andando in giro", ha detto Affleck parlando della sua vita sentimentale. "Semplicemente non è una grande priorità nella mia vita".
Parole che arrivano a quasi due anni dalla separazione da Lopez e dopo un matrimonio durato poco più di due anni. I due, che avevano già avuto una relazione nei primi anni Duemila, si erano sposati nel 2022 dopo essersi riavvicinati nel 2021. Il divorzio è stato formalizzato all'inizio del 2025.
Ben Affleck: "Sono felice così"
Affleck ha poi chiarito di non vivere la sua attuale condizione sentimentale come una mancanza. "Sto bene e sono felice", ha detto riferendosi alla sua vita da single.
Il motivo, ha spiegato, è soprattutto legato alle sue priorità personali. L'attore ha tre figli, Violet, 20 anni, Seraphina, 17, e Samuel, 14, avuti dall'ex moglie Jennifer Garner. "So quali sono le mie priorità. Non puoi avere due cose che siano le più importanti nella tua vita", ha spiegato.
Al primo posto ci sono dunque i figli. "Per me sono loro. E poi c'è il mio lavoro, che amo", ha aggiunto.
Una posizione che Affleck sembra vivere senza chiudere completamente la porta al futuro. "Sono dove sono, sto benissimo e chissà quali avventure porterà la vita. Sono aperto a quello che potrà accadere, ma non sto cercando di inseguire niente", ha dichiarato.
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La voce su Shakira
Durante la stessa intervista è arrivata anche una domanda su una possibile conoscenza con Shakira. Il riferimento era a quanto raccontato pochi giorni prima da Ana Navarro durante The View: la conduttrice aveva detto di aver pensato, dopo la separazione tra Affleck e Lopez, a un possibile incontro tra l'attore e la cantante colombiana.
Secondo il racconto di Navarro, l'idea era nata durante un concerto di Shakira a Miami, dove si trovava anche Matt Damon, grande amico di Affleck. In quel periodo sia Affleck sia Shakira avevano appena chiuso importanti relazioni: l'attore aveva interrotto il matrimonio con Lopez, mentre la cantante si era separata da Gerard Piqué.
Navarro aveva raccontato di aver considerato possibile un incontro tra i due, aggiungendo che, con il passare del tempo dalla separazione, Affleck avrebbe potuto contattare Shakira.
La risposta dell'attore, però, è stata piuttosto netta. "Sento queste cose, onestamente, prima da persone come voi", ha detto rivolgendosi al giornalista. "Non ne avevo mai sentito parlare in vita mia. La gente fa pettegolezzi. Le cose vengono inventate".
E alla domanda sulle possibili presentazioni organizzate da amici o conoscenti ha risposto semplicemente: "Io non vengo presentato a nessuno".
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Il matrimonio con Jennifer Lopez
La storia tra Affleck e Lopez è stata una delle più seguite di Hollywood anche perché rappresentava il ritorno di una coppia già celebre all'inizio degli anni Duemila. I due si erano conosciuti nel 2002, si erano fidanzati e avevano poi interrotto la relazione nel 2004.
Quasi vent'anni dopo, nel 2021, la coppia era tornata insieme. Nel 2022 era arrivato il matrimonio, prima con una cerimonia a Las Vegas e poi con una celebrazione più ampia in Georgia. La relazione si è però conclusa nel 2024 e il divorzio è stato definito nel gennaio 2025.
Prima di Lopez, Affleck era stato sposato con Jennifer Garner. I due si erano conosciuti sul set di Pearl Harbor e avevano recitato insieme anche in Daredevil. Si sono sposati nel 2005, si sono separati nel 2015 e hanno concluso il divorzio nel 2018. Dalla loro relazione sono nati i tre figli dell'attore.
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Affleck: "Non sono un esperto di relazioni"
Il tema della vita sentimentale di Affleck era già tornato al centro dell'attenzione pochi giorni prima, quando l'attore era stato ospite di Jimmy Kimmel Live!. In quell'occasione aveva raccontato con ironia il modo in cui i figli commentano la sua storia sentimentale.
Affleck aveva spiegato che, quando cerca di dare loro consigli sulle relazioni, i figli non esitano a ricordargli il suo passato sentimentale. Uno di loro gli avrebbe risposto: "Ah, come se tu fossi un esperto di relazioni?".
Una battuta che riassume con una certa ironia la posizione dell'attore dopo due matrimoni e due divorzi. Oggi Affleck dice di non avere intenzione di inseguire una nuova storia. Non esclude che possa arrivare, ma, almeno per il momento, sembra preferire concentrarsi su ciò che considera più importante: i figli e il cinema.
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I due si sono conosciuti sul set di 'Gigli' e sono stati insieme dal 2002 al 2004. Poi il ricongiungimento, dopo quasi vent'anni, e il matrimonio. Che, celebratosi nel 2022, si è definitivamente concluso il 21 agosto 2024