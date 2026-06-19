Jennifer Lopez dopo la rottura con Ben Affleck: "La mia vita mi è esplosa in faccia"Spettacolo
Una relazione all'inizio degli anni Duemila, le vite che hanno preso direzioni diverse, poi il nuovo amore, le nozze e il divorzio. Ospite del podcast Smartless, la cantante ha raccontato l'introspezione e la rinascita dopo la separazione, che l'ha portata a scoprire e guarire sé stessa
“Che le persone esterne lo sapessero o meno, ho avuto la sensazione che la mia vita mi fosse esplosa in faccia”. Il 15 giugno, ospite del podcast Smartless, Jennifer Lopez ha ripercorso la rottura con Ben Affleck. La popstar, 56 anni, e l’attore, 53 anni, avevano avuto una relazione tra il 2002 e il 2004. Poi, nel 2021, avevano vissuto un ritorno di fiamma e, nel 2022, si erano sposati a Las Vegas. Nel 2024, però, Lopez aveva chiesto il divorzio, che è stato finalizzato nel 2025. Da allora, l’ex coppia sembra aver mantenuto buoni rapporti, tanto che lo scorso ottobre Affleck aveva anche partecipato alla première del film Kiss of the Spider-Woman, dove la cantante recita e l’attore è co-produttore. Nell’intervista, Lopez ha raccontato che, dopo la separazione, si è trasferita in una nuova casa e che “tutto nella mia vita è cambiato negli ultimi due anni”. Si è poi domandata in che cosa consista la sua vita ora: “Gli ultimi 20 anni sono stati una cosa, gli ultimi cinque anni sono stati un tumulto, e poi gli ultimi due anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quel tumulto, durante il quale ho imparato davvero a conoscere me stessa”, ha detto. “La persona che sono oggi è così diversa da quella che ero anche solo due anni fa, è incredibile. E ora posso davvero guardare alla mia vita, apprezzarla per quello che è e per quello che ho creato per me stessa ed essere davvero felice”.
L'INTROSPEZIONE: "DEVI CAPIRE TE STESSA"
Il divorzio da Ben Affleck ha aiutato Jennifer Lopez a riflettere: “Me ne stavo lì seduta e pensavo: “Devi assolutamente capire te stessa. Cosa ti sta succedendo? Dimentica tutti gli altri. In un certo senso, non c’è nessuno da incolpare, se non te stessa”". La cantante ha quindi cercato di comprendere “aspetti di me che dovevo cambiare, che non capivo o non riconoscevo e che attiravano certe cose e un certo tipo di esperienze nella mia vita”. Così, pur senza ritenersi l’unica responsabile del divorzio, si è domandata: “Non che le persone non si comportino in modo scorretto, ma mi sono chiesta: “Cosa stai facendo? Cosa ti passa per la testa?" E quello è stato un punto di svolta per me. È successo un paio di anni fa”. Da allora, “sono riuscita a tornare a quella bambina, a guardarla davvero e a dirle: “Sei riuscita a ottenere tutto questo. Concediti un po’ di...qualcosa! Un po’ d’amore, ad esempio. Smettila di cercare l’amore negli altri e dattelo tu stessa"”. JLO, che ha intrapreso un percorso di terapia, ha anche suggerito che “tutti dovrebbero farlo a un certo punto della vita. Fa parte dell’essere umani”.
Approfondimento
Il Jungle Dress di Jennifer Lopez, storia dell'iconico vestito verde
I FIGLI ALL'UNIVERSITÀ E I NUOVI PROGETTI
Alla fine dell’estate, i figli gemelli di Jennifer Lopez, Max e Oskar Muñiz, 18 anni, avuti dall’ex marito Marc Anthony, inizieranno l’università lontano da casa. “Un periodo molto intenso dal punto di vista emotivo”, ha commentato la cantante che, però, ha in serbo “nuovi progetti, gratificanti e significativi”, a partire dalla nuova commedia romantica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Office Romance di Brett Goldstein.
Approfondimento
Jennifer Lopez in Versace alla première del film Office Romance
Instagram-Kika-Webphoto
Jennifer Lopez e Ben Affleck, è addio: le tappe della loro storia
I due si sono conosciuti sul set di 'Gigli' e sono stati insieme dal 2002 al 2004. Poi il ricongiungimento, dopo quasi vent'anni, e il matrimonio. Che, celebratosi nel 2022, si è definitivamente concluso il 21 agosto 2024