Jennifer Lopez dopo la rottura con Ben Affleck

“Che le persone esterne lo sapessero o meno, ho avuto la sensazione che la mia vita mi fosse esplosa in faccia”. Il 15 giugno, ospite del podcast Smartless, Jennifer Lopez ha ripercorso la rottura con Ben Affleck. La popstar, 56 anni, e l’attore, 53 anni, avevano avuto una relazione tra il 2002 e il 2004. Poi, nel 2021, avevano vissuto un ritorno di fiamma e, nel 2022, si erano sposati a Las Vegas. Nel 2024, però, Lopez aveva chiesto il divorzio, che è stato finalizzato nel 2025. Da allora, l’ex coppia sembra aver mantenuto buoni rapporti, tanto che lo scorso ottobre Affleck aveva anche partecipato alla première del film Kiss of the Spider-Woman, dove la cantante recita e l’attore è co-produttore. Nell’intervista, Lopez ha raccontato che, dopo la separazione, si è trasferita in una nuova casa e che “tutto nella mia vita è cambiato negli ultimi due anni”. Si è poi domandata in che cosa consista la sua vita ora: “Gli ultimi 20 anni sono stati una cosa, gli ultimi cinque anni sono stati un tumulto, e poi gli ultimi due anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quel tumulto, durante il quale ho imparato davvero a conoscere me stessa”, ha detto. “La persona che sono oggi è così diversa da quella che ero anche solo due anni fa, è incredibile. E ora posso davvero guardare alla mia vita, apprezzarla per quello che è e per quello che ho creato per me stessa ed essere davvero felice”.