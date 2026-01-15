Offerte Sky
"The Rip - Non ti fidare", cosa sapere sul nuovo film con Ben Affleck e Matt Damon

Cinema
©Webphoto

Domani, 16 gennaio, esce su Netflix il nuovo film di Joe Carnahan con Matt Damon e Ben Affleck come protagonisti. I due attori tornano a recitare insieme dopo “The Last Duel” e “Air- La storia del grande salto”. Nel cast anche Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle e Catalina Sandino Moreno

Esce domani, 16 gennaio, su Netflix (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) The rip – Non ti fidare, l’attesissimo film del regista d'azione Joe Carnahan con protagonisti Matt Damon e Ben Affleck. Non è la prima volta insieme per le due celebri star di Hollywood: i due amici hanno già recitato fianco a fianco in diverse pellicole, come The Last Duel di Ridley Scott nel 2021 e Air – La storia del grande salto del 2023. Questo è anche il ritorno dietro la macchina da presa di Joe Carnahan, regista che ha diretto diversi titoli carichi di adrenalina e colpi di scena come Narc, The Grey e Copshop. A sostenere la produzione c’è Artists Equity, la società fondata da Affleck e Damon nel 2022 e già coinvolta in altri film dei due attori.

La trama

Nella cornice torrida della Florida, una squadra di agenti entra casualmente in possesso di un deposito dimenticato, al cui interno è nascosta una somma colossale di denaro. Da quel momento, gli equilibri si spezzano: le certezze cedono il passo al sospetto e la fiducia tra i due protagonisti, il luogotenente Dane Dumars e il detective sergente JD Byrne, inizia a vacillare. Mentre figure esterne si muovono nell’ombra per appropriarsi del tesoro illecito, ogni personaggio è costretto a fare i conti con scelte estreme, in un gioco pericoloso dove l’istinto di sopravvivenza prevale su ogni codice morale.

Il cast

I due ruoli principali, quello di Dane Dumars e di JD Byrne, sono interpretati dalle due star già menzionate, rispettivamente Matt Damon e Ben Affleck. Oltre a loro, il film vanta altri attori di tutto rispetto, già noti al pubblico del grande e piccolo schermo: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, Kyle Chandler, Néstor Carbonell e Lina Esco.

La carriera di Ben Affleck e Matt Damon

Per Ben Affleck e Matt Damon parla la loro carriera, costellata di premi e riconoscimenti. Ben Affleck, classe 1972, ha costruito una carriera poliedrica come interprete, autore, regista e produttore, impreziosita da riconoscimenti di primissimo piano: nel 1998 ha conquistato l’Oscar e il Golden Globe per la migliore sceneggiatura originale grazie a Will Hunting – Genio ribelle, mentre nel 2013 è salito di nuovo sul podio degli Academy Awards con l’Oscar al miglior film per Argo, progetto da lui anche diretto e prodotto. Nel mezzo, nel 2006, è arrivata una Coppa Volpi alla Mostra di Venezia. Discorso simile per Matt Damon, classe 1970 e tra gli attori più versatili della sua generazione, capace di spaziare tra generi e autori prestigiosi e di collezionare premi e candidature di assoluto rilievo. Nel 1998, insieme ad Affleck, ha ottenuto Oscar e Golden Globe per la sceneggiatura originale di Will Hunting, film che gli è valso anche una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista; nel 2010 è arrivata una nuova candidatura agli Academy Awards come miglior attore non protagonista per Invictus, mentre nel 2016 ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical per Sopravvissuto – The Martian, interpretazione che gli è fruttata anche la quarta candidatura all’Oscar.

The Rip – Soldi sporchi, il trailer del fim

