Office Romance, Jennifer Lopez protagonista del nuovo film Netflix

Jennifer Lopez e Brett Goldstein sono i protagonisti di Office Romance, la nuova commedia romantica in arrivo il 5 giugno sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel cast anche Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford ed Edward James Olmos. Regia di Ol Parker

Nuova commedia romantica per Jennifer Lopez. La cantante, attrice e imprenditrice è la protagonista di Office Romance, presente anche Brett Goldstein. Dietro la macchina da presa Ol Parker, regista di Mamma Mia! Ci risiamo con protagonista Amanda Seyfried. Brett Goldstein e Joe Kelly hanno firmato la sceneggiatura della pellicola.

Durante le riprese del film, Brett Goldstein ha raccontato: “Ogni giorno vengo al lavoro per filmare una commedia romantica con Jennifer Lopez e con questo cast incredibile, e mi aspetto che le persone saltino fuori per dirmi che è uno scherzo. Non è ancora successo, quindi forse è tutto vero?”.

Il trailer ufficiale, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla produzione. Nel cast anche Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford ed Edward James Olmos. La pellicola farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente venerdì 5 giugno 2026. Netflix Italia ha condiviso la sinossi ufficiale della pellicola nel trailer pubblicato su YouTube: “Jennifer Lopez e Brett Goldstein sono i protagonisti di questa commedia romantica ammiccante sulla relazione segreta che nasce tra due stacanovisti in ufficio... e sui guai in cui finiscono quando iniziano a pensare con il cuore”.

Jennifer Lopez (FOTO) ha dichiarato. “È la classica storia di due persone che entrano l'una nella vita dell'altra e l'amore che nasce tra loro le trasforma in persone migliori". L’attrice ha proseguito: "È ciò che si ama delle commedie romantiche: la speranza. Trasmettono la speranza che le cose possano andare bene, che si possa trovare l'amore e che esistano ancora brave persone là fuori”.

Nel corso degli anni Jennifer Lopez ha recitato in numerose pellicole, tra le quali Prima o poi mi sposo, Un amore a 5 stelle, Quel mostro di suocera e Shall We Dance? Ricordiamo le due nomination ai Golden Globe: Migliore attrice in un film commedia o musicale per Selena e Migliore attrice non protagonista per Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.