La valle dell'Eden, il cast della serie tv Netflix con Florence Pugh. FOTO
La miniserie firmata da Zoe Kazan, nipote di Elia che diresse l'omonimo lungometraggio del 1955, è un nuovo adattamento drammatico del celebre romanzo di John Steinbeck animato da alcuni tra i più talentuosi attori del grande e del piccolo schermo. Nei ruoli principali, la candidata all'Oscar Florence Pugh, il candidato al Golden Globe Christopher Abbott e il candidato al Tony e al BAFTA Mike Faist. Con loro, altri pluripremiati interpreti, ecco chi sono