3/10 Netflix via Webphoto

Christopher Abbott è Adam Trask, il veterano dell'esercito che incontra Cathy, se ne innamora e la sposa, mettendo su famiglia con lei. L'attore statunitense, che ha recitato a lungo nella serie Girls, si è misurato con ruoli per il grande schermo fin dagli anni Dieci del Duemila recitando in film come Sanctuary, Povere creature! e recentemente ne Il testamento di Ann Lee. Ha avuto un ruolo principale nella prima stagione della serie Netflix The Sinner.