La valle dell’Eden è una miniserie di sette episodi prodotta da Anonymous Content e Fifth Season per Netflix. Il progetto è stato sviluppato da Zoe Kazan, che ne è anche sceneggiatrice e co-showrunner insieme a Jeb Stuart.

Per Kazan il progetto ha inoltre un particolare significato familiare: suo nonno, Elia Kazan, aveva diretto nel 1955 il celebre adattamento cinematografico del romanzo con James Dean. La nuova serie nasce quindi a oltre settant'anni di distanza da quella versione cinematografica e propone una rilettura pensata per il formato televisivo.

Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda, con location ad Auckland, Dunedin e Oamaru. La lavorazione è iniziata nell'ottobre 2024 e si è conclusa nel marzo 2025. La colonna sonora è firmata dalla compositrice Laura Karpman.

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