East of Eden, trama e cast della nuova serie ispirata a Steinbeck con Florence PughSerie TV
Introduzione
Arriva su Netflix il 1° ottobre 2026 La valle dell’Eden (titolo originale East of Eden), la nuova miniserie in sette episodi tratta dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, pubblicato nel 1952 e considerato uno dei grandi classici della letteratura americana del Novecento.
Al centro dell’adattamento c’è Florence Pugh, protagonista nel ruolo di Cathy Ames, affiancata da Christopher Abbott, Mike Faist, Joseph Zada e Joe Anders.
La serie porta sul piccolo schermo la grande saga familiare di Steinbeck, ambientata nella California tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
Aspettando che La valle dell'Eden approdi su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) domani, giovedì 1° ottobre 2026, scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama de La valle dell’Eden
Ambientata nella California della Salinas Valley, la serie tv La valle dell'Eden racconta le vicende di due famiglie, gli Hamilton e i Trask, seguendone i rapporti, i legami e i conflitti nel corso degli anni. Al centro della storia si trovano soprattutto i membri della famiglia Trask, attraverso cui Steinbeck esplora il rapporto tra genitori e figli, le rivalità tra fratelli e il peso delle scelte individuali.
Tra i personaggi principali c'è Cathy Ames, interpretata da Florence Pugh, figura attorno alla quale si sviluppano alcune delle tensioni più importanti del racconto. La sua storia si intreccia con quella di Adam Trask e degli altri membri della famiglia, all'interno di una narrazione che mette continuamente a confronto caratteri, aspirazioni e modi differenti di affrontare la vita.
Sullo sfondo resta uno dei grandi temi del romanzo di Steinbeck: la possibilità per ogni individuo di scegliere il proprio percorso, anche quando sembra essere condizionato dalla famiglia, dal passato e dalle circostanze. Un racconto che intreccia quindi famiglia, destino, rivalità e libertà di scelta, senza perdere il forte legame con il contesto storico e sociale in cui è ambientato.
La produzione della serie Netflix
La valle dell’Eden è una miniserie di sette episodi prodotta da Anonymous Content e Fifth Season per Netflix. Il progetto è stato sviluppato da Zoe Kazan, che ne è anche sceneggiatrice e co-showrunner insieme a Jeb Stuart.
Per Kazan il progetto ha inoltre un particolare significato familiare: suo nonno, Elia Kazan, aveva diretto nel 1955 il celebre adattamento cinematografico del romanzo con James Dean. La nuova serie nasce quindi a oltre settant'anni di distanza da quella versione cinematografica e propone una rilettura pensata per il formato televisivo.
Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda, con location ad Auckland, Dunedin e Oamaru. La lavorazione è iniziata nell'ottobre 2024 e si è conclusa nel marzo 2025. La colonna sonora è firmata dalla compositrice Laura Karpman.
La regia
La regia della serie televisiva La valle dell'Eden è affidata a Garth Davis e Laure de Clermont-Tonnerre. Davis dirige i primi quattro episodi della miniserie, mentre Clermont-Tonnerre firma gli ultimi tre.
La sceneggiatura è principalmente di Zoe Kazan, con la collaborazione di Alexander Chee per il quinto episodio. Il formato seriale permette di sviluppare con maggiore ampiezza l'universo creato da Steinbeck e di seguire l'evoluzione dei personaggi e dei rapporti familiari lungo il corso della storia.
Il cast de La valle dell’Eden
A interpretare Cathy Ames nella miniserie La valle dell'Eden è Florence Pugh, protagonista della miniserie e anche produttrice esecutiva del progetto. Christopher Abbott veste invece i panni di Adam Trask, mentre Mike Faist interpreta Charles Trask.
Nel cast figurano inoltre Joseph Zada e Joe Anders, nei ruoli di Caleb e Aron Trask, insieme a Zoe Phillips nei panni di Abra Bacon. Completano il cast Hoon Lee, Martha Plimpton, Ciarán Hinds e Tracy Letts, rispettivamente nei ruoli di Lee, Faye, Samuel Hamilton e Cyrus Trask.
Con La valle dell’Eden, Netflix torna così a uno dei grandi classici della letteratura americana, trasformando la saga di John Steinbeck in una miniserie che mette al centro una famiglia, le sue relazioni e il difficile rapporto tra ciò che ereditiamo dal passato e la possibilità di costruire il nostro futuro.
Il romanzo di John Steinbeck alla base di East of Eden
La nuova serie tv La valle dell'Eden - East of Eden è un adattamento televisivo del romanzo omonimo firmato da Steinbeck.
Pubblicato nel 1952, East of Eden è una delle opere più ambiziose di John Steinbeck, che lo considerava il proprio magnum opus.
Il romanzo è una grande saga familiare ambientata principalmente nella California della Salinas Valley e segue le vicende intrecciate delle famiglie Trask e Hamilton, attraversando diverse generazioni e un periodo compreso tra la Guerra civile americana e la Prima guerra mondiale.
Al centro della storia ci sono soprattutto i rapporti tra genitori e figli, i conflitti tra fratelli e la continua contrapposizione tra bene e male.
Steinbeck costruisce il racconto anche attraverso il riferimento biblico a Caino e Abele, trasformandolo in una riflessione sulla colpa, sul libero arbitrio e sulla possibilità per ogni individuo di scegliere il proprio destino. Lo stesso autore descrisse il romanzo come il libro nel quale aveva raccolto tutto ciò che aveva imparato nel corso della sua carriera.