Oasis in concerto a Roma, attenzione al rischio truffe sulla rivendita dei bigliettiMusica
Introduzione
Grandi concerti e grande attesa possono diventare anche terreno fertile per le truffe online, ed è purtroppo il caso dei tre appuntamenti degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 26, 29 e 30 luglio 2027.
Nelle scorse ore la Polizia di Stato ha diffuso sui propri canali social e su WhatsApp un alert rivolto ai fan, segnalando possibili tentativi di frode legati alla vendita dei biglietti e, in particolare, ai codici di accesso.
In vista dei concerti attesi a Roma per la prossima estate, la Polizia di Stato mette in guardia da falsi codici di accesso, annunci fake e siti clone. Sul mercato secondario, intanto, alcuni biglietti sarebbero già comparsi a prezzi molto elevati.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere per fare attenzione alle eventuali truffe legate alla vendita dei biglietti per i concerti di Roma degli Oasis.
Quello che devi sapere
L'allerta della Polizia
"Grandi eventi e grandi concerti richiamano migliaia di fan, ma anche l’attenzione dei truffatori". È l'avvertimento con cui si apre il video diffuso dalla Polizia di Stato. Il messaggio prosegue con un'indicazione precisa: "In questi giorni è stata segnalata la possibilità di truffe riguardo codici di accesso. Attenzione quindi a mail e annunci che sui social promettono biglietti, in particolare se richiedono pagamenti immediati o dati personali".
L'invito è quindi a non lasciarsi guidare dalla fretta e a verificare sempre la provenienza delle comunicazioni prima di procedere con un acquisto.
I codici di accesso non sono in vendita
Un passaggio centrale dell'avviso della Polizia di Stato riguarda i codici utilizzati per le prevendite. "Per le prevendite del concerto i codici di accesso sono personali, non trasferibili e non possono essere venduti", precisa la Polizia, richiamando anche le indicazioni diffuse dallo staff degli Oasis.
Chi riceve una comunicazione dovrebbe quindi controllare attentamente il mittente prima di utilizzare il codice. L'obiettivo è evitare che credenziali autentiche vengano imitate o che i fan paghino per codici privi di validità.
Attenzione a mail, social e siti clone
La raccomandazione riguarda anche i canali attraverso i quali vengono proposti i biglietti. "Verifica sempre il mittente e utilizza le piattaforme di vendita autorizzate e i canali ufficiali. Non lasciare che la fretta di acquistare un biglietto diventi un’occasione per i truffatori", conclude la Polizia.
Il consiglio è inoltre di non fornire password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email o messaggi sospetti e di prestare attenzione ai possibili siti clone, che possono riprodurre l'aspetto delle piattaforme ufficiali.
I biglietti sul mercato secondario
All'allerta sulle possibili truffe si aggiunge il fenomeno del secondary ticketing. Secondo quanto riferito dal Codacons, alcuni biglietti per le date romane degli Oasis sarebbero già comparsi su piattaforme estere di rivendita a prezzi molto superiori rispetto a quelli ufficiali.
Per la data del 26 luglio, sempre secondo il Codacons, il prezzo di un singolo biglietto sarebbe arrivato a sfiorare i 10 mila euro. Per le altre due date romane, invece, i prezzi massimi segnalati dall'associazione varierebbero tra i 5 mila e i 7 mila euro.
La raccomandazione ai fan
La Polizia invita dunque a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali e a verificare con attenzione ogni comunicazione ricevuta. Per i codici di accesso, in particolare, lo staff degli Oasis ha indicato anche l'indirizzo autorizzato per l'invio delle email, che è solo ed esclusivamente il seguente: oasis@openstageit.com.
L'avvertimento arriva mentre cresce l'attesa per il ritorno degli Oasis a Roma, con tre concerti previsti nell'estate 2027. Un'occasione che, insieme all'interesse dei fan, ha già attirato l'attenzione di chi prova a sfruttare la domanda di biglietti per mettere in atto truffe o pratiche di rivendita a prezzi molto elevati.
L'avviso sui canali social degli Oasis
Gli Oasis hanno affidato ai social un nuovo aggiornamento sulla vendita dei biglietti di Oasis Live ’27, invitando i fan a prestare particolare attenzione alle possibili truffe. Il messaggio è arrivato nel giorno in cui si concludono le ultime finestre di vendita (il 28 settembre 2026) e chiarisce anche la posizione della band sui biglietti già comparsi sui circuiti di rivendita secondaria.
Nel post, gli Oasis scrivono: “All codes have now been sent out, with the final sale windows happening today”, ovvero “Tutti i codici sono stati ora inviati, con le ultime finestre di vendita che si svolgeranno oggi”. Il gruppo prosegue poi con un avvertimento rivolto direttamente al pubblico: “Please avoid scams involving social media accounts selling codes or tickets. These will be fake or invalid”, cioè “Si prega di evitare le truffe legate agli account sui social media che vendono codici o biglietti. Questi saranno falsi o non validi”.
Infine, arriva la precisazione sulla rivendita: “Tickets currently on secondary websites are liable to be cancelled. Resale tickets will be available nearer the events and only will be available, at the price originally paid, through Ticketmaster and Twickets”. La traduzione è: “I biglietti attualmente disponibili su siti web secondari potrebbero essere annullati. I biglietti per la rivendita saranno disponibili più vicino alle date degli eventi e saranno acquistabili, al prezzo originariamente pagato, esclusivamente tramite Ticketmaster e Twickets”.
La band raccomanda ai fan di utilizzare solo ed esclusivamente i canali indicati e mette in guardia dalle offerte che circolano sui social e sui siti di rivendita secondaria.