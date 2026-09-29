Introduzione

Grandi concerti e grande attesa possono diventare anche terreno fertile per le truffe online, ed è purtroppo il caso dei tre appuntamenti degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 26, 29 e 30 luglio 2027.

Nelle scorse ore la Polizia di Stato ha diffuso sui propri canali social e su WhatsApp un alert rivolto ai fan, segnalando possibili tentativi di frode legati alla vendita dei biglietti e, in particolare, ai codici di accesso.

In vista dei concerti attesi a Roma per la prossima estate, la Polizia di Stato mette in guardia da falsi codici di accesso, annunci fake e siti clone. Sul mercato secondario, intanto, alcuni biglietti sarebbero già comparsi a prezzi molto elevati.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere per fare attenzione alle eventuali truffe legate alla vendita dei biglietti per i concerti di Roma degli Oasis.