Il problema finale, trama e cast della miniserie spagnola in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Tratta dal romanzo di Arturo Pérez-Reverte, la miniserie in quattro episodi descrive le indagini di un caso erroneamente giudicato di suicidio, svolte da Basil, che ha maturato esperienza come detective solo sul set. Il cast spagnolo è guidato da José Coronado, star iberica del cinema e della tv. Su Netflix, in streaming, dal 25 settembre.
Quello che devi sapere
Il problema finale, dove vederla
Il problema finale (distribuito internazionalmente come The Final Problem) è una miniserie in quattro episodi, lunghi ciascuno circa 50 minuti, del 2026 diffusa da Netflix dal 25 settembre, visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La miniserie è tratta dal romanzo omonimo di Arturo Pérez-Reverte, che ha subito diverse modifiche per l'adattamento televisivo.
La storia, un giallo classico, è diretta da Félix Viscarret. Nel cast spagnolo spicca José Coronado nei panni del protagonista.
La trama: un caso per il detective Basil
Nei tardi anni Cinquanta, precisamente, nel 1959, un gruppo di persone si ritrova bloccato in un albergo su una piccola isola nei pressi di Maiorca a causa del maltempo.
Elisa Mander, una turista di origine inglese, viene trovata morta e le autorità ipotizzano immediatamente un suicidio.
Dal momento che dall'isola non ci si può spostare facilmente, Basil, ospite dell'albergo e attore in età avanzata e con una carriera in fase calante, inizia a ragionare sull'accaduto, abitudine figlia del fatto che per molti anni ha interpretato Sherlock Holmes sullo schermo.
Senza nessuna competenza ufficiale, basandosi solo sull'intuito affinato negli anni in cui ha interpretato un detective, viene spinto a occuparsi del caso.
Anche perché i fatti non sono chiari e molti dettagli lasciano pensare a un possibile omicidio, cosa che rende gli occupanti dell'albergo possibili sospettati di un probabile delitto.
Il cast della miniserie
Basil ha il volto di José Coronado, attore di esperienza lunghissima televisiva e cinematografica, anche vincitore di diversi riconoscimenti in Spagna.
La vittima, Elisa, è Paloma Bloyd. Tra i volti principali della storia spiccano quelli di Maria Valverde, Maribel Verdú e Martiño Rivas (che ha recitato ne Le ragazze del centralino).
Tutto il gruppo compare nel trailer ufficiale della miniserie, disponibile in testa a questa scheda.
I temi della miniserie e le differenze col libro
Il problema finale è un giallo classico ben costruito, che replica in un contesto vacanziero e visivamente seducente, meccanismi del genere che il pubblico di appassionati riconoscerà immediatamente.
Nelle indagini sulla morte di Elisa Basil e Foxá (l'attore Martiño Rivas), sono una replica della coppia Holmes e Watson, col secondo che è un aspirante scrittore di thriller.
Il fatto che ci sia uno scrittore e un attore che non sente di essere un detective ma sa di poter ragionare come se lo fosse, semplicemente recitando, implica una serie di riflessioni sul giallo e sui meccanismi che governano il genere.
Il caso in sé è una variante del cosiddetto mistero della camera chiusa, una morte che si è svolta in un ambiente dove difficilmente qualcuno può essersi introdotto.
La sensazione di chiusura, inzialmente riservata solo alla camera della turista morta, si estende poi a tutto l'albergo, struttura da cui è difficile spostarsi.
Tutti diventano potenziali sospettati di un caso che fa emergere segreti, dunque, sottotrame.
Basil deve fare leva sull'esperienza affinata negli anni sul set per calarsi nei panni di un vero investigatore mente è assorbito dalla riflessione sulla sua carriera sul viale del tramonto.
Nel romanzo di partenza i fatti si svolgono nel 1960 e l'isola si trova nel mare della Grecia. La morte della turista avviene, invece, sulla spiaggia.
Ci sarà una seconda stagione?
L'accoglienza positiva da parte del pubblico internazionale verso Il problema finale apre gli interrogativi su un possibile seguito dello show che, però, è concepito come una miniserie con una conclusione.
Il caso del romanzo originale viene sviluppato lungo i 4 episodi del titolo ma sebbene la storia di partenza si possa considerare conclusa, le caratteristiche di Basil, attore con doti da investigatore facilmente impiegabili in altri contesti, lasciano sperare il pubblico nella possibilità di uno sviluppo dello show.
Per adesso non ci sono notizie in questo senso, i fan della miniserie dovranno attendere eventuali novità da parte della produzione televisiva.