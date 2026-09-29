Il problema finale è un giallo classico ben costruito, che replica in un contesto vacanziero e visivamente seducente, meccanismi del genere che il pubblico di appassionati riconoscerà immediatamente.

Nelle indagini sulla morte di Elisa Basil e Foxá (l'attore Martiño Rivas), sono una replica della coppia Holmes e Watson, col secondo che è un aspirante scrittore di thriller.

Il fatto che ci sia uno scrittore e un attore che non sente di essere un detective ma sa di poter ragionare come se lo fosse, semplicemente recitando, implica una serie di riflessioni sul giallo e sui meccanismi che governano il genere.

Il caso in sé è una variante del cosiddetto mistero della camera chiusa, una morte che si è svolta in un ambiente dove difficilmente qualcuno può essersi introdotto.

La sensazione di chiusura, inzialmente riservata solo alla camera della turista morta, si estende poi a tutto l'albergo, struttura da cui è difficile spostarsi.

Tutti diventano potenziali sospettati di un caso che fa emergere segreti, dunque, sottotrame.

Basil deve fare leva sull'esperienza affinata negli anni sul set per calarsi nei panni di un vero investigatore mente è assorbito dalla riflessione sulla sua carriera sul viale del tramonto.

Nel romanzo di partenza i fatti si svolgono nel 1960 e l'isola si trova nel mare della Grecia. La morte della turista avviene, invece, sulla spiaggia.