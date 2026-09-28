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Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2027

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Introduzione

Il Fashion Month e le presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 si conclude a Parigi, con le sfilate della Fashion Week, in programma da lunedì 28 settembre a martedì 6 ottobre. In calendario più di novanta appuntamenti, tra cui spiccano 68 sfilate fisiche e oltre trenta presentazioni. In passerella i protagonisti storici della moda parigina, da Dior a Givenchy e Saint Laurent, con Miu Miu e Valentino a rappresentare la creatività italiana. 

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Quello che devi sapere

In passerella anche Miu Miu e Valentino

A Parigi torna la moda Donna con le collezioni Ready to Wear per la stagione Spring/Summer 2027, già esplorata nelle altri capitali fashion mondiali dall'inizio di settembre, tra New York, Londra e Milano (MILANO FASHION WEEK - LO SPECIALE). 
C'è attesa, come sempre, per le collezioni di alcuni dei brand più apprezzati al mondo. In rappresentanza dell'Italia, le nuove collezioni di Miu Miu, di Valentino (che torna in Francia dopo il fashion show di Roma) e di Niccolò Pasqualetti
Tutte le sfilate saranno trasmesse in streaming dai canali ufficiali dei singoli marchi, salvo eccezioni. Alcuni fashion show potrebbero essere trasmessi in differita ma, in linea di massima, sono quasi tutti visibili in diretta. 
Ecco l'elenco dei marchi in calendario, divisi giorno per giorno. 
 

1/10

Le sfilate di lunedì 28 settembre

14:30 – JULIE KEGELS

16:00 – WEINSANTO

17:00 – MAXHOSA AFRICA

18:00 – HODAKOVA

19:00 – MATIÈRES FÉCALES

2/10
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Le sfilate di martedì 29 settembre

10:00 – ESTER MANAS

11:30 – MARIE ADAMA-LEENAERDT

13:00 – MAME KUROGOUCHI

14:30 – CHRISTIAN DIOR

16:00 – BURCAKYOL

17:30 – MAISON MARGIELA

19: 00 – ANREALAGE

21:00 – SAINT LAURENT

3/10

Le sfilate di mercoledì 30 settembre

10:30 – COURRÈGES

12:00 – THE ROW

13:30 – BALMAIN

15:00 – DRIES VAN NOTES

16:00 – STELLA MCCARTNEY

17:30 – VAQUERA

18:30 – ACNE STUDIOS

20:00 – TOM FORD

4/10
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Le sfilate di giovedì 1 ottobre

10:00 – CHLOÉ

11:30 – ALAINPAUL

12:30 – CARVEN

14:00 – BALENCIAGA

15:30 – CECILE BAHNSEN

16:30 – UMA WANG

17:30 – RICK OWENS

19:00 – SCHIAPARELLI 

20:00 – ISABEL MARANT

5/10

Le sfilate di venerdì 2 ottobre

11:30 – LOEWE
13:00 – ISSEY MIYAKE
14:30 – CASABLANCA
15:30 – LANVIN
16:30 – OTTOLINGER
17:30 – GIVENCHY
19:00 – YOHJI YAMAMOTO
20:00 – VICTORIA BECKHAM

6/10
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Le sfilate di sabato 3 ottobre

10:30 – JUNYA WATANABE

12:00 – CELINE

13:00 – NOIR KEI NINOMIYA

14:00 – VIVIENNE WESTWOOD

15:00 – HERMÈS

16:30 – ELIE SAAB 

17:30 – COMME DES GARÇONS

18:30 – ANN DEMEULEMEESTER

7/10

Le sfilate di domenica 4 ottobre

10:30 – LACOSTE 

12:00 – NICCOLÒ PASQUALETTI

13:00 – MIU MIU 

14:00 – AKRIS

15:30 – VALENTINO

16:30 – ZOMER

18:30 – MUGLER

20:00 – JEAN PAUL GAULTIER

8/10
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Le sfilate di lunedì 5 ottobre

 

10:00 – SACAI

11:30 – SHIATZY CHEN

13:00 – GABRIELA HEARST

14:30 – ZIMMERMANN

16:00 – KIKO KOSTADINOV

17.30 – AGNÈS B

20:00 – CHANEL

9/10

Le sfilate di martedì 6 ottobre

10:00 – UJOH

11:30 – LITKOVSKA

12:30 – CHRISTOPHER ESBER

13:30 – CFCL

15:30 – SITUATIONIST

17:00 – PIERRE CARDIN

18:30 – LOUIS VUITTON

10/10
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