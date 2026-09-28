Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2027

Introduzione

Il Fashion Month e le presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 si conclude a Parigi, con le sfilate della Fashion Week, in programma da lunedì 28 settembre a martedì 6 ottobre. In calendario più di novanta appuntamenti, tra cui spiccano 68 sfilate fisiche e oltre trenta presentazioni. In passerella i protagonisti storici della moda parigina, da Dior a Givenchy e Saint Laurent, con Miu Miu e Valentino a rappresentare la creatività italiana.