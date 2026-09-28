Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2027

Introduzione
Il Fashion Month e le presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 si conclude a Parigi, con le sfilate della Fashion Week, in programma da lunedì 28 settembre a martedì 6 ottobre. In calendario più di novanta appuntamenti, tra cui spiccano 68 sfilate fisiche e oltre trenta presentazioni. In passerella i protagonisti storici della moda parigina, da Dior a Givenchy e Saint Laurent, con Miu Miu e Valentino a rappresentare la creatività italiana.
Quello che devi sapere
In passerella anche Miu Miu e Valentino
A Parigi torna la moda Donna con le collezioni Ready to Wear per la stagione Spring/Summer 2027, già esplorata nelle altri capitali fashion mondiali dall'inizio di settembre, tra New York, Londra e Milano (MILANO FASHION WEEK - LO SPECIALE).
C'è attesa, come sempre, per le collezioni di alcuni dei brand più apprezzati al mondo. In rappresentanza dell'Italia, le nuove collezioni di Miu Miu, di Valentino (che torna in Francia dopo il fashion show di Roma) e di Niccolò Pasqualetti.
Tutte le sfilate saranno trasmesse in streaming dai canali ufficiali dei singoli marchi, salvo eccezioni. Alcuni fashion show potrebbero essere trasmessi in differita ma, in linea di massima, sono quasi tutti visibili in diretta.
Ecco l'elenco dei marchi in calendario, divisi giorno per giorno.
Le sfilate di lunedì 28 settembre
14:30 – JULIE KEGELS
16:00 – WEINSANTO
17:00 – MAXHOSA AFRICA
18:00 – HODAKOVA
19:00 – MATIÈRES FÉCALES
Le sfilate di martedì 29 settembre
10:00 – ESTER MANAS
11:30 – MARIE ADAMA-LEENAERDT
13:00 – MAME KUROGOUCHI
14:30 – CHRISTIAN DIOR
16:00 – BURCAKYOL
17:30 – MAISON MARGIELA
19: 00 – ANREALAGE
21:00 – SAINT LAURENT
Le sfilate di mercoledì 30 settembre
10:30 – COURRÈGES
12:00 – THE ROW
13:30 – BALMAIN
15:00 – DRIES VAN NOTES
16:00 – STELLA MCCARTNEY
17:30 – VAQUERA
18:30 – ACNE STUDIOS
20:00 – TOM FORD
Le sfilate di giovedì 1 ottobre
10:00 – CHLOÉ
11:30 – ALAINPAUL
12:30 – CARVEN
14:00 – BALENCIAGA
15:30 – CECILE BAHNSEN
16:30 – UMA WANG
17:30 – RICK OWENS
19:00 – SCHIAPARELLI
20:00 – ISABEL MARANT
Le sfilate di venerdì 2 ottobre
11:30 – LOEWE
13:00 – ISSEY MIYAKE
14:30 – CASABLANCA
15:30 – LANVIN
16:30 – OTTOLINGER
17:30 – GIVENCHY
19:00 – YOHJI YAMAMOTO
20:00 – VICTORIA BECKHAM
Le sfilate di sabato 3 ottobre
10:30 – JUNYA WATANABE
12:00 – CELINE
13:00 – NOIR KEI NINOMIYA
14:00 – VIVIENNE WESTWOOD
15:00 – HERMÈS
16:30 – ELIE SAAB
17:30 – COMME DES GARÇONS
18:30 – ANN DEMEULEMEESTER
Le sfilate di domenica 4 ottobre
10:30 – LACOSTE
12:00 – NICCOLÒ PASQUALETTI
13:00 – MIU MIU
14:00 – AKRIS
15:30 – VALENTINO
16:30 – ZOMER
18:30 – MUGLER
20:00 – JEAN PAUL GAULTIER
Le sfilate di lunedì 5 ottobre
10:00 – SACAI
11:30 – SHIATZY CHEN
13:00 – GABRIELA HEARST
14:30 – ZIMMERMANN
16:00 – KIKO KOSTADINOV
17.30 – AGNÈS B
20:00 – CHANEL
Le sfilate di martedì 6 ottobre
10:00 – UJOH
11:30 – LITKOVSKA
12:30 – CHRISTOPHER ESBER
13:30 – CFCL
15:30 – SITUATIONIST
17:00 – PIERRE CARDIN
18:30 – LOUIS VUITTON