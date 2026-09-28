Oltre a dirigere il film, Giorgio Amato ha firmato la sceneggiatura e curato personalmente il montaggio. Il film dura poco più di un'ora e mezza ed è stato girato a Roma in circa un mese. L'anteprima si è tenuta al 69° Taormina Film Festival, poi l'uscita nelle sale italiane il 29 giugno 2023. Alla produzione hanno lavorato Europictures, Adler Entertainment e MG Production, insieme a Rai Cinema e OM Company. All'uscita, una parte della critica ha apprezzato soprattutto il tono irriverente, più vicino alla commedia britannica che alla tradizione romantica all'italiana.