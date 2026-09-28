Lo sposo indeciso, trama e cast del film con Gianmarco Tognazzi e Ilenia PastorelliCinema
Introduzione
Una commedia dai toni surreali firmata da Giorgio Amato racconta le nozze impossibili tra un professore di filosofia e una giovane addetta alle pulizie. Accanto a Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, nel cast ci sono anche Ornella Muti, Francesco Pannofino e Claudia Gerini
Quello che devi sapere
Il film in streaming
Un matrimonio in chiesa, uno sposo che si chiude in bagno e non vuole più uscire, un sortilegio che pesa sulla cerimonia. Sono questi gli ingredienti de Lo sposo indeciso, commedia del 2023 scritta e diretta da Giorgio Amato, che Rai 1 ha riproposto in prima serata domenica 27 settembre e che è disponibile in streaming su RaiPlay. Il titolo completo è Lo sposo indeciso che non poteva (o forse non voleva) più uscire dal bagno, lungo quasi quanto una battuta. Già da qui si capisce il registro scelto dal regista: una comicità stralunata, che si avvicina all'assurdo e all'umorismo nero.
La trama
Il protagonista è Gianni Buridano, docente universitario di filosofia noto ben oltre i confini nazionali. Da anni costruisce la propria reputazione su libri e conferenze in cui mette in discussione le certezze della fede e difende il primato della ragione. Arrivato alla maturità, però, l'intellettuale si scopre vulnerabile. Perde la testa per Samanta, una ragazza giovane ed esuberante che si occupa delle pulizie nello stesso ateneo in cui lui insegna. Tra i due ci sono molti anni di differenza, e anche gusti, abitudini e linguaggi lontanissimi. Eppure la coppia decide di fare sul serio e, a sorpresa, sceglie di sposarsi davanti all'altare. Quando arriva il grande giorno, Gianni deve chiudersi in bagno per un'urgenza improvvisa. Quella che doveva essere una sosta di pochi minuti diventa un assedio: fuori c'è chi bussa alla porta, dentro uno sposo sempre meno convinto di aprirla.
Ragione contro superstizione
Attorno alla coppia si muove un piccolo esercito di scettici. Edoardo Pignone, amico ed ex collega del professore, prova in ogni modo a fargli cambiare idea, soprattutto sul rito religioso, che considera un tradimento delle convinzioni di una vita. Anche parenti e conoscenti guardano con diffidenza un'unione che sembra mettere insieme due universi incompatibili. C'è poi chi, pur di far saltare la cerimonia, si rivolge all'occulto, e sugli sposi comincia a gravare una maledizione. Il film gioca proprio su questo cortocircuito: il pensatore più razionale d'Italia si ritrova alle prese con incantesimi e presagi. Nemmeno il cognome del protagonista è casuale. Richiama il celebre paradosso dell'asino di Buridano, l'animale che non riesce a scegliere tra due mucchi di fieno identici.
Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, una coppia fuori dagli schemi
Il professore ha il volto di Gianmarco Tognazzi, che ne fa un personaggio goffo e tormentato, diviso tra l'orgoglio intellettuale e il panico da altare. Al suo fianco c'è Ilenia Pastorelli nei panni di Samanta. L'attrice porta sullo schermo la spontaneità e la parlata romana che il pubblico conosce fin dal suo esordio in Lo chiamavano Jeeg Robot. Il contrasto tra i due interpreti, per età, energia e modo di stare in scena, è il motore comico dell'intera storia.
Ornella Muti, Francesco Pannofino e Claudia Gerini nel cast
Anche il cast di contorno schiera diversi nomi di peso. Ornella Muti e Francesco Pannofino sono Barbara e Remo, i genitori di Samanta, alle prese con un genero decisamente inatteso. Claudia Gerini, in partecipazione straordinaria, interpreta la Maga Cecilia, figura chiave per la svolta soprannaturale della vicenda. Stefano Pesce è l'amico Edoardo, Giorgio Colangeli il dottor Tagliacarne e Morena Gentile interpreta Lorena. Completano il gruppo, tra gli altri, Giulia Gualano, Giulia Elettra Gorietti, Jenny De Nucci e Mimmo Ruggiero.
Giorgio Amato, Taormina e le riprese a Roma
Oltre a dirigere il film, Giorgio Amato ha firmato la sceneggiatura e curato personalmente il montaggio. Il film dura poco più di un'ora e mezza ed è stato girato a Roma in circa un mese. L'anteprima si è tenuta al 69° Taormina Film Festival, poi l'uscita nelle sale italiane il 29 giugno 2023. Alla produzione hanno lavorato Europictures, Adler Entertainment e MG Production, insieme a Rai Cinema e OM Company. All'uscita, una parte della critica ha apprezzato soprattutto il tono irriverente, più vicino alla commedia britannica che alla tradizione romantica all'italiana.