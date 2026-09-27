Il punto di forza della serie è anche il suo cast, capace di far convivere giovani talenti e icone della recitazione britannica. A guidare la serie è Ella Bruccoleri, già vista in Bridgerton e Call the Midwife. Accanto a lei brillano Dónal Finn, protagonista di Young Sherlock e The Wheel of Time, e Laurie Davidson, volto di Mary & George e The Great, interpreti delle due figure maschili più importanti del suo percorso.

Il versante femminile è impreziosito da Tanya Reynolds, indimenticabile Lily di Sex Education, mentre Indira Varma porta l'eleganza di produzioni come Game of Thrones, Obi-Wan Kenobi e The Night Manager. A completare il quadro ci sono due veterani amatissimi: Richard E. Grant (Copia originale, Saltburn) e Richard Coyle (Le terrificanti avventure di Sabrina), che danno ironia all'universo della famiglia Bennet.

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