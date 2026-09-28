Dietro la macchina da presa c'è Marco Pontecorvo, già regista di Per Elisa – Il caso Claps. Le sceneggiature portano la firma di Salvatore De Mola e Simona Coppini, che hanno lavorato insieme allo stesso Vitali. La serie è prodotta da Rai Fiction e Alexandra Cinematografica, in associazione con Elysia Productions e Rai Com e in collaborazione con Palomar. Una curiosità riguarda l'ambientazione: il paese reale di Bellano, dove lo scrittore è nato, sullo schermo diventa l'immaginaria Bellamo. Le riprese si sono svolte soprattutto sul lago d'Orta, tra Miasino e Orta San Giulio, in provincia di Novara, con alcune giornate in Lombardia e a Roma. Dopo il debutto del 29 settembre, la serie andrà avanti per quattro settimane su Rai 1, e le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.