Una finestra vista lago, trama e cast della serie tv ispirata dai libri di Andrea VitaliSerie TV
Introduzione
Rai 1 porta in prima serata il mondo narrativo dello scrittore di Bellano con una serie in quattro serate diretta da Marco Pontecorvo. Protagonista è Antonio Folletto nei panni del maresciallo Ernesto Maccadò, con Giulia D'Aloia, Domenico Centamore, Paola Minaccioni e Antonio Catania
Quello che devi sapere
La trama, un maresciallo calabrese sul lago di Como
Un paese affacciato sul lago di Como, una caserma dei carabinieri e una comunità che sotto la superficie tranquilla nasconde segreti, rancori e piccole follie. È lo scenario di Una finestra vista lago, la nuova serie di Rai 1 tratta dai romanzi di Andrea Vitali, al debutto martedì 29 settembre in prima serata. La serie mescola il giallo con la commedia di provincia e porta per la prima volta in tv l'universo di un autore amatissimo dai lettori, che ha raccontato per decenni la vita di paese sulle sponde lariane. La storia si apre all'inizio degli anni Trenta. Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri originario della Calabria, riceve il suo primo incarico da comandante di stazione e si trasferisce a Bellamo, un piccolo centro sul lago di Como. Con lui c'è la moglie Maristella. Il nuovo arrivato porta con sé parecchi dubbi: non sa se riuscirà ad abituarsi al clima, alle abitudini e alla mentalità del Nord. Capisce presto che quel paese in apparenza sonnolento gli darà parecchio filo da torcere. Tra personaggi eccentrici, pettegolezzi e rivalità di vecchia data, ogni indagine diventa l'occasione per scoprire che cosa si muove davvero dietro le finestre di Bellamo.
Quattro romanzi, quattro casi da risolvere
Ognuna delle quattro serate adatta un diverso romanzo di Vitali, tutti pubblicati da Garzanti: Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. In tutto sono otto episodi, e i registri cambiano di volta in volta. C'è la vicenda di una donna dal passato misterioso e di un legame sentimentale con un'altra donna. C'è un toro che scappa e semina scompiglio per le vie del paese. Poi una relazione clandestina che prende una piega del tutto imprevista e, infine, il furto di un quadretto del Sacro Cuore che si intreccia con la morte di un temuto usuraio. Il tono alterna momenti leggeri e surreali ad altri più cupi, fedele allo spirito dei libri.
Il cast
Il maresciallo Maccadò ha il volto di Antonio Folletto, che il pubblico di Rai 1 conosce già come l'agente Aragona de I Bastardi di Pizzofalcone. Qui l'attore napoletano interpreta un uomo del Sud catapultato in un ambiente che non gli appartiene, costretto a conquistare la fiducia di una comunità chiusa e diffidente. Al suo fianco c'è Giulia D'Aloia nel ruolo di Maristella, compagna di vita e punto di riferimento di un marito spesso alle prese con casi più ingarbugliati del previsto.
I volti del paese di Bellamo
Attorno ai protagonisti si muove un cast corale. Domenico Centamore, il Piccionello di Màkari, è Misfatti, affiancato da Claudia Potenza nei panni di Agata Misfatti. Paola Minaccioni interpreta suor Anastasia e Antonio Catania è il podestà Mongatti. Dario Vergassola veste i panni di Fiorentino Crispini, Christian Ginepro quelli del parroco don Contardo Coregone ed Edoardo Purgatori è il dottor Lesti. Nel gruppo ci sono anche Vincenzo Nemolato, Adalgisa Manfrida, Federico Melis, Gabriele Nediani e Gianmarco Vettori. Tra i volti delle singole puntate figurano Rosa Diletta Rossi, che interpreta Doris Brilli, e Giselda Volodi, nel ruolo di Tecla Manzi.
Regia, sceneggiatura e set tra Piemonte e Lombardia
Dietro la macchina da presa c'è Marco Pontecorvo, già regista di Per Elisa – Il caso Claps. Le sceneggiature portano la firma di Salvatore De Mola e Simona Coppini, che hanno lavorato insieme allo stesso Vitali. La serie è prodotta da Rai Fiction e Alexandra Cinematografica, in associazione con Elysia Productions e Rai Com e in collaborazione con Palomar. Una curiosità riguarda l'ambientazione: il paese reale di Bellano, dove lo scrittore è nato, sullo schermo diventa l'immaginaria Bellamo. Le riprese si sono svolte soprattutto sul lago d'Orta, tra Miasino e Orta San Giulio, in provincia di Novara, con alcune giornate in Lombardia e a Roma. Dopo il debutto del 29 settembre, la serie andrà avanti per quattro settimane su Rai 1, e le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.