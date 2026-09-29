Tutto l'amore che resta, trama e cast della serie tv con Raoul Bova

Al centro della trama di Tutto l'amore che resta c'è il Liceo Helen Keller, un istituto pubblico immaginario in cui ragazzi con e senza disabilità, fisiche o legate alla neurodivergenza, frequentano le stesse classi e condividono lo stesso cammino. A dirigerlo è Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, che della scuola è anche il fondatore. Per lui il liceo non è soltanto un incarico: è un progetto personale, nato anche dall'esperienza vissuta in famiglia. Il figlio Luca, infatti, convive con l'osteogenesi imperfetta, la cosiddetta malattia delle ossa di cristallo, e tende a chiudersi sempre di più rispetto al mondo esterno, una situazione che pesa molto sul padre. Nel corso delle puntate il preside dovrà difendere il suo modello educativo da genitori scettici e da controlli istituzionali, mentre alcune vicende finiranno per toccare da vicino la sua stessa casa. Accanto alla dimensione scolastica, la serie esplora amicizie, primi innamoramenti, rapporti complicati con genitori talvolta troppo protettivi e occasioni di riscatto, il tutto attraversato da un filo di mistero legato a un evento accaduto in passato.