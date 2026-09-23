Oasis in concerto a Roma nel 2027, arriva la terza data

L’Italia sarà così protagonista del tour con un nuovo concerto romano, affiancato dalle altre date aggiunte a Knebworth (25 e 26 settembre) e Monaco di Baviera (6 luglio). Contestualmente è stato modificato anche il calendario di Parigi, dove la band si esibirà il 20 e 23 luglio a causa di lavori sulla rete ferroviaria nei pressi della venue. Con queste aggiunte, Oasis Live ’27 raggiunge quota 42 concerti tra Regno Unito, Irlanda, Europa e Stati Uniti, e gli organizzatori hanno precisato che non saranno annunciati ulteriori show.