Oasis in concerto a Roma nel 2027, arriva la terza data

Il ritorno della band di Manchester continua a infrangere record ancora prima di salire sul palco. Dopo l’enorme numero di registrazioni per l’acquisto dei biglietti, Liam e Noel Gallagher hanno annunciato nuove date di Oasis Live ’27, con un appuntamento in più anche in Italia: il 26 luglio allo Stadio Olimpico di Roma
L’Italia sarà così protagonista del tour con un nuovo concerto romano, affiancato dalle altre date aggiunte a Knebworth (25 e 26 settembre) e Monaco di Baviera (6 luglio). Contestualmente è stato modificato anche il calendario di Parigi, dove la band si esibirà il 20 e 23 luglio a causa di lavori sulla rete ferroviaria nei pressi della venue. Con queste aggiunte, Oasis Live ’27 raggiunge quota 42 concerti tra Regno Unito, Irlanda, Europa e Stati Uniti, e gli organizzatori hanno precisato che non saranno annunciati ulteriori show.
Biglietti solo su registrazione, niente vendita generale
Per evitare il caos che aveva accompagnato il ritorno della band nel 2024, gli Oasis hanno confermato un sistema di vendita completamente diverso. L’unico modo per acquistare i biglietti sarà attraverso la registrazione preventiva, ormai chiusa: i fan selezionati riceveranno un codice personale e accederanno a una finestra di vendita assegnata tra il 25 e il 27 settembre. Per la data italiana i prezzi varieranno da 92,29 a 276,86 euro, commissioni incluse, senza alcuna vendita generale o prevendita pubblica. Una scelta pensata per rendere l’accesso ai biglietti il più equo possibile, dopo che oltre 10 milioni di persone provenienti da 158 Paesi avevano tentato di assicurarsi un posto durante il precedente tour della band.
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