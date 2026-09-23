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William e Catherine hanno incontrato David Beckham e i figli Romeo e Cruz, con i quali hanno posato per una fotografia durante la première: tutti hanno scelto un'eleganza da grande serata, con William e Beckham in abito scuro e i due figli dell'ex calciatore anch'essi in black tie, mentre Catherine spiccava nel suo lungo abito prugna. Dopo lo scatto, William e David Beckham sono stati visti ridere e conversare, mentre Catherine si è intrattenuta con Romeo e Cruz, arrivando anche a rivolgere loro un gesto di approvazione con il pollice.