Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Digger, alla premiere del film con Tom Cruise anche Kate e il principe William. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
©Getty

Il divo ha presentato a Londra la nuova pellicola diretta da Alejandro González Iñárritu. Sul red carpet, accanto al protagonista e al cast, sono arrivati anche il principe William e Catherine, principessa del Galles, elegantissima in un lungo abito color prugna di Jenny Packham, impreziosito dalla collana con ametiste e perle appartenuta alla Regina Madre e dagli orecchini di diamanti di Lady Diana. Tra gli ospiti anche David Beckham, in smoking insieme ai figli Romeo e Cruz. 

di Camilla Sernagotto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

American Horror Story 13, ecco il cast della nuova stagione. FOTO

Serie TV

Il grande ritorno dell'antologia horror di Ryan Murphy debutta in esclusiva streaming su Disney+...

19 foto

Vogue World Milano, le foto degli ospiti dell'evento

Spettacolo

Le grandi star del cinema, della musica ma, soprattutto, quelle del mondo della moda, si sono...

16 foto

8 nuove serie tv turche da vedere in streaming, da Netflix a Mediaset

Serie TV

Le Dizi non conoscono crisi: tra amori tormentati, vendette familiari e thriller psicologici, le...

8 foto

Milano Fashion Week, la sfilata Prada Primavera/Estate 2027. FOTO

Spettacolo

Miuccia Prada e Raf Simons tornano al minimalismo di fine anni Novanta e all'opulenza dei ricami...

14 foto

Chi è Sarah Rizea, la nuova Miss Italia 2026. FOTO

Spettacolo

L'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, 18 anni, ha trionfato...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Hayden Panettiere, causa della morte è overdose di fentanyl e farmaci

    Spettacolo

    Il medico legale della contea di Greenville, nella Carolina del Sud, ha classificato come...

    Ultimo - Tutto: Live Tor Vergata, la sorpresa in un cinema a Roma

    Cinema

    Il 22 settembre 2026, all’Uci Cinemas di Porta di Roma, il cantautore ha assistito insieme...

    Andreas Müller al GF Vip su Amici: "Non lo rifarei"

    Spettacolo

    Nella Casa più spiata d'Italia, l'ex vincitore di Amici ha ripercorso la sua carriera da...