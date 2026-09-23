Digger, alla premiere del film con Tom Cruise anche Kate e il principe William. FOTO
Il divo ha presentato a Londra la nuova pellicola diretta da Alejandro González Iñárritu. Sul red carpet, accanto al protagonista e al cast, sono arrivati anche il principe William e Catherine, principessa del Galles, elegantissima in un lungo abito color prugna di Jenny Packham, impreziosito dalla collana con ametiste e perle appartenuta alla Regina Madre e dagli orecchini di diamanti di Lady Diana. Tra gli ospiti anche David Beckham, in smoking insieme ai figli Romeo e Cruz.
di Camilla Sernagotto