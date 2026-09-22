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Milano Fashion Week, la sfilata di Prada della collezione Primavera/Estate 2027. FOTO

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©Getty

Miuccia Prada e Raf Simons tornano al minimalismo di fine anni '90 e all'opulenza dei ricami dei primi del Duemila per una collezione che esplora in senso contemporaneo i codici del brand. Molta la pelle a vista all'interno di look dagli abbinamenti cromatici seducenti il cui perno è la gonna lunga fino al ginocchio. In prima fila la indossano Uma Thurman, Naomi Watts e Alexa Chung con micro top e cardigan dal sapore autunnale - IN AGGIORNAMENTO

di Vittoria Romagnuolo

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