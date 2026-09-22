L'attrice italiana è la protagonista dell'immagine ufficiale della 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La scelta cade su una fotografia di Sergio Strizzi scattata sul set de “L'eclisse” di Michelangelo Antonioni. L'iniziativa coincide con i 95 anni dalla nascita dell'attrice e rende omaggio a una delle figure centrali del cinema italiano

Lo scatto

Nello scatto, Vitti è circondata da rigide geometrie che richiamano quelle presenti nel quartiere dell'EUR, una delle principali ambientazioni del film, e che contribuiscono a disegnare una Roma moderna e asettica, diversa da quella mostrata nei film dell'epoca. Grazie a uno stile di recitazione innovativo, legato alla psicologia del personaggio e specchio dell'alienazione contemporanea, l'interprete riesce a fondersi perfettamente con l'universo visivo del regista.