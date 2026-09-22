Festa del Cinema di Roma 2026, Monica Vitti protagonista della locandina ufficialeCinema
L'attrice italiana è la protagonista dell'immagine ufficiale della 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La scelta cade su una fotografia di Sergio Strizzi scattata sul set de “L'eclisse” di Michelangelo Antonioni. L'iniziativa coincide con i 95 anni dalla nascita dell'attrice e rende omaggio a una delle figure centrali del cinema italiano
La Festa del Cinema di Roma ha scelto Monica Vitti come protagonista della sua immagine ufficiale per l'edizione 2026. La 21ª edizione della manifestazione si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
L'omaggio arriva a 95 anni dalla nascita dell'attrice. Per rappresentare la manifestazione è stata selezionata una fotografia di Sergio Strizzi scattata sul set de “L'eclisse”, il film di Michelangelo Antonioni premiato con il Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1962.
Lo scatto
Nello scatto, Vitti è circondata da rigide geometrie che richiamano quelle presenti nel quartiere dell'EUR, una delle principali ambientazioni del film, e che contribuiscono a disegnare una Roma moderna e asettica, diversa da quella mostrata nei film dell'epoca. Grazie a uno stile di recitazione innovativo, legato alla psicologia del personaggio e specchio dell'alienazione contemporanea, l'interprete riesce a fondersi perfettamente con l'universo visivo del regista.
©Getty
Monica Vitti, un anno senza la grande attrice. FOTO
E' il 2 febbraio 2022 quando a Roma muore la grande Monica Vitti. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, è stata una delle attrici icona del cinema italiano