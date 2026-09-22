Un pezzo di Hollywood si è concesso una pausa italiana. Adam Sandler, tra i volti più pagati e riconoscibili del cinema americano, è stato avvistato a Villa d'Este, a Cernobbio, per un soggiorno all'insegna del relax. Poi la sua permanenza in Italia è proseguita a Milano, dove l'attore è stato notato in pieno centro, tra la sorpresa di passanti e fan

Camicia hawaiana rosa, sorriso disteso e aria da vacanziero ai tropici: così si è mostrato Adam Sandler durante i suoi giorni sul Lario, ospite del celebre cinque stelle lusso Villa D'Este. Nessun cerimoniale da divo, nessun tappeto rosso: soltanto qualche giornata di riposo, prima di far parlare di sé anche nel capoluogo lombardo. E se non fosse per quel volto che il grande schermo ha reso familiare ovunque, in molti l'avrebbero scambiato per uno dei tanti villeggianti di fine estate.

Caffè, dolci e shopping: la pausa a Villa d'Este

Pur alloggiando in una delle strutture più esclusive del lago, Sandler non è rimasto chiuso tra le mura dell'albergo. È uscito per un caffè in un bar del paese, si è concesso qualche acquisto tra le vetrine del centro e si è mescolato con naturalezza a residenti e visitatori. Sabato pomeriggio ha fatto tappa in una pasticceria della zona, la Poletti, dove ha gustato una frolla, una meringa e un cappuccino, esattamente come un cliente qualsiasi. Per lui, del resto, si tratta di un ritorno in luoghi che conosce bene: nel 2018 il Lago di Como era stato uno dei set italiani di Murder Mystery, la commedia Netflix interpretata insieme a Jennifer Aniston, con diverse scene realizzate proprio tra Como e Cernobbio.