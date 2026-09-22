Un pezzo di Hollywood si è concesso una pausa italiana. Adam Sandler, tra i volti più pagati e riconoscibili del cinema americano, è stato avvistato a Villa d'Este, a Cernobbio, per un soggiorno all'insegna del relax. Poi la sua permanenza in Italia è proseguita a Milano, dove l'attore è stato notato in pieno centro, tra la sorpresa di passanti e fan
Camicia hawaiana rosa, sorriso disteso e aria da vacanziero ai tropici: così si è mostrato Adam Sandler durante i suoi giorni sul Lario, ospite del celebre cinque stelle lusso Villa D'Este. Nessun cerimoniale da divo, nessun tappeto rosso: soltanto qualche giornata di riposo, prima di far parlare di sé anche nel capoluogo lombardo. E se non fosse per quel volto che il grande schermo ha reso familiare ovunque, in molti l'avrebbero scambiato per uno dei tanti villeggianti di fine estate.
Caffè, dolci e shopping: la pausa a Villa d'Este
Pur alloggiando in una delle strutture più esclusive del lago, Sandler non è rimasto chiuso tra le mura dell'albergo. È uscito per un caffè in un bar del paese, si è concesso qualche acquisto tra le vetrine del centro e si è mescolato con naturalezza a residenti e visitatori. Sabato pomeriggio ha fatto tappa in una pasticceria della zona, la Poletti, dove ha gustato una frolla, una meringa e un cappuccino, esattamente come un cliente qualsiasi. Per lui, del resto, si tratta di un ritorno in luoghi che conosce bene: nel 2018 il Lago di Como era stato uno dei set italiani di Murder Mystery, la commedia Netflix interpretata insieme a Jennifer Aniston, con diverse scene realizzate proprio tra Como e Cernobbio.
Da Cernobbio a Milano, la permanenza italiana continua
Chiusa la parentesi lariana, l'attore si è spostato a Milano, dove è stato immortalato tra le strade del centro: la sua trasferta italiana, insomma, non si è fermata al lago. Con il capoluogo lombardo, d'altra parte, Sandler ha ormai una certa dimestichezza: sempre per Murder Mystery, nel 2018 aveva girato alcune sequenze proprio in città. Anche stavolta il suo stile inconfondibile - comodo, colorato e lontano da ogni ostentazione - non è passato inosservato.
Il nuovo passaggio in Italia coincide, tra l'altro, con la lavorazione di Un weekend da bamboccioni 3, atteso nuovo capitolo della fortunata saga comica.
Sul lago, però, di set e copioni non c'era traccia: solo una breve vacanza vissuta con sorprendente semplicità, che ha mostrato il lato più umano e alla mano di una delle star più celebri di Hollywood, capace di trasformare un soggiorno italiano in un piccolo caso da social.
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©IPA/Fotogramma
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L'attore, nato a New York il 9 settembre 1966, nel corso della sua trentennale carriera si è affermato come comico del Saturday Night Live fino a diventare uno dei volti simbolo della commedia americana tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Tra gli attori più pagati di Hollywood, in tempi più recenti le interpretazioni in ruoli drammatici gli sono valse il plauso della critica. Ecco le sue tappe principali sul grande schermo