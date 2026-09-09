Adam Sandler compie 60 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO

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Adam Sandler compie 60 anni, da Ubriaco d'amore a Hustle: i suoi film più famosi. FOTO

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©IPA/Fotogramma

L'attore, nato a New York il 9 settembre 1966, nel corso della sua trentennale carriera si è affermato come comico del Saturday Night Live fino a diventare uno dei volti simbolo della commedia americana tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Tra gli attori più pagati di Hollywood, in tempi più recenti le interpretazioni in ruoli drammatici gli sono valse il plauso della critica. Ecco le sue tappe principali sul grande schermo

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