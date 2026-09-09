Adam Sandler compie 60 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO

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Adam Sandler compie 60 anni. L'artista, considerato uno dei volti simbolo della commedia americana tra fine anni Novanta e i primi Duemila, è nato a New York il 9 settembre 1966. Esordisce sul piccolo schermo e "si forma" al Saturday Night Live, il celebre show della Nbc, prima come autore dei testi poi come performer. Porta la sua vena comica sul grande schermo collezionando una serie di successi al botteghino e per quattro anni di fila è l'attore più pagato di Hollywood. Per celebrarlo, ecco alcune delle pellicole più famose nelle quali ha recitato.

Un weekend da bamboccioni, la foto della reunion conferma il cast del terzo capitolo