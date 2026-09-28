Le 20 migliori serie tv del XXI secolo secondo il New York Times

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Il quotidiano New York Times ha decretato le 100 serie tv più influenti del XXI secolo, scelte dal gotha dell’industria audiovisiva anglofona che comprende produttori, registi, attori e attrici. Tra le posizioni 1-20, alla posizione 20 c'è The Crown (2016), che racconta in sei stagioni la storia recente della famiglia reale britannica attraverso gli occhi della Regina Elisabetta II (Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton), e che non nasconde i lati più oscuri della casata, come il rapporto tra i reali e la principessa Diana.

The Crown, 10 anni di una serie che ha rivoluzionato la tv