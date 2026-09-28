MTV VMAs 2026, i look più belli e quelli più strani sul red carpet

L'evento che mette insieme sullo stesso palcoscenico icone della musica e star dello spettacolo è sempre stato tra i più interessanti per gli appassionati di moda e stile. Tutto è concesso in una sfilata che tradizionalmente si traduce in una gara di stravaganza. Anche questa volta abbiamo visto vestiti super seducenti, maxi cappotti e diverse creazioni d'archivio tirate fuori per l'occasione (una l'ha indossata Ella Bright, star di "Off Campus")



A cura di Vittoria Romagnuolo