Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto puntata 4 a Grado e Lignano. FOTO

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Bruno Barbieri 4 Hotel, Riva Palace Hotel ha vinto la puntata a Grado e Lignano. FOTO

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Ai margini opposti della stessa laguna in Friuli, Grado e Lignano Sabbiadoro si fronteggiano con personalità diverse ma accomunate dallo stesso orizzonte di acqua e sabbia. Gli austriaci prediligono la prima, mentre Hemingway aveva definito la seconda la “Florida d’Italia”. Anna Lucia, Mario, Antonio e Alberto si sono sfidati davanti al giudice Bruno Barbieri. Ha vinto Riva Palace Hotel di Antonio. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

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