Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto puntata 4 a Grado e Lignano. FOTO

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Riva Palace Hotel di Antonio ha offerto il relax dell'area wellness ad Alberto e ad Anna Lucia che, però, hanno trovato spenta la sauna! Il primo ha optato per il massaggio cervicale anti-age, mentre la seconda ha testato la riflessologia plantare. Bruno Barbieri invece non ha resistito al richiamo della laguna, e con Mario si è immerso in una sessione di pesca sportiva al branzino. Alla fine, è riuscito a pescarne uno! Ha ottenuto 96 punti.

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la puntata in Abruzzo. FOTO