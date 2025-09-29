Bruno Barbieri 4 Hotel, vincitore quarta puntata in Riviera d'Ulisse

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la quarta puntata nella Riviera d'Ulisse. FOTO
Bruno Barbieri va alla scoperta della Riviera d'Ulisse, nel basso Lazio intriso di storia e mitologia, per una gara tra strutture che offrono divertimento e relax. Ulisse, il più leggendario dei viaggiatori, restò incantato dal fascino della maga Circe e passò in questi luoghi un anno intero. Federica, Ubaldo, Antonio e Roberto cercano di convincere Bruno a non andare più via. Vince Le Palme - Family Beach Village di Ubaldo.