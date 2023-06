La quarta puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel ha visto trionfare Mauro Gasparin con il Victoria Hotel Letterario, situato nell’edificio che un tempo ospitò il famoso scrittore irlandese James Joyce. In attesa del prossimo appuntamento, tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand, visibile su Sky Go, ecco cosa ci ha raccontato il vincitore nell'intervista

Dopo la tappa in Romagna , l’esperto di hôtellerie Bruno Barbieri è nell’affascinante capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, città di mare, vento e caffè storici. A cogliere la sfida sono stati 4 Hotel ( LO SPECIALE ) capaci di rappresentare al meglio la città di Trieste in tutte le sue forme: design, storia e modernità. Tra questi, ad aggiudicarsi la vittoria è Mauro Gasparin , proprietario del Victoria Hotel Letterario , hotel a 4 stelle di 44 camere, situato in una strada molto frequentata del centro di Trieste, il cui nome rivela il profondo amore del proprietario per la letteratura. Ispirato alla grande tradizione letteraria di Trieste, l’hotel occupa un edificio storico che un tempo ospitò per due anni il famoso scrittore irlandese James Joyce. In attesa del prossimo appuntamento, tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand, visibile su Sky Go, scopri cosa ci ha raccontato.

L'intervista

Come nasce il vostro hotel e come lo definireste?

L’hotel Victoria nasce da un’Idea di famiglia valutata sul valore immobiliare di 15 anni fa a Trieste, molto favorevole rispetto a Verona città in cui vivo. Confidando sulla bellezza, il naturale sviluppo della città e la mancanza di strutture ricettive di un certo livello. La città, relegata ai margini dell’est europeo fino a pochi anni fa ed ora ubicata al centro della nuova Europa con sbocco sul mare.



Come ha reagito alla chiamata di 4 Hotel?

In merito alla chiamata di 4 hotel, mi sono fatto promotore per metterne insieme 4, con molta difficoltà per portare la trasmissione a Trieste ancor prima della pandemia, poi purtroppo sappiamo cosa è successo.



Quale pensa sia stata la vostra carta vincente?

Normalmente vince quella più alta e la nostra, lo è decisamente. Ringrazio mio moglie per il suo gusto estetico che si è occupata degli arredi e dei colori e naturalmente i ragazzi del mio staff che sono con me me fin dagli inizi di quest’avventura.



Cosa ha apprezzato degli altri hotel in gara?

Degli altri hotel in gara ho apprezzato veramente poco, è emersa l’ordinarietà che li contraddistingue. Fanno riferimento ad una poltrona di design da 1000€ e poi hanno i pavimenti in laminato prefinito da 14€ al metro, i tessuti sintetici per non parlare gli elementi d’arredo.



Il traffico e lontananza dal centro crede l’abbiano penalizzata?

Ribadisco che il nostro hotel è ubicato in pieno centro storico di Trieste (zona A.) Non nascondo che mi ha dato un pò fastidio la camminata cronometrata di Bruno con Vittorio Costantin dell’urban che gli ha fatto fare il percorso più l’ungo per raggiungere piazza unità, aumentando il giro di almeno 10 minuti.



Gli albergatori in gara l’hanno accusata di aver giocato di strategia, non solo per il disguido della doccia avvenuto nell’hotel YouMe ma anche per il conto un po’ basso, vuole rispondere?

Sono rimasto veramente contrariato dalla subdola accusa che mi è stata fatta dal signore del you me. Non avevo certo bisogno di allagare la camera col rischio di creare grossi danni per dare 4 come voto, avrei fatto esattamente come lui che mi ha dato lo stesso punteggio inventando giustificazioni non plausibili. Questo fatto mi ha comunque fatto capire il livello di correttezza dei miei competitor che hanno messo in atto una strategia che poi non si è rivelata vincente. Prima di iniziare le riprese ho chiesto scherzosamente agli autori cosa avrei dovuto fare per vincere. Risposta: Ti devi divertire, devi divertire e comportarsi correttamente ed onestamente. Ed è esattamente ciò che ho fatto!



Cosa vi siete portati a casa, al di là della vittoria?

Oltre alla vittoria abbiamo acquisito ulteriore forza, energia e consapevolezza del nostro valore e faccio riferimento ai miei ragazzi, io da vecchio boomer so più o meno cosa valgo.