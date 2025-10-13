Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto a Parma e la Food Valley. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la sesta puntata a Parma e la Food Valley

Sapori che conquistano, tradizioni che arrivano da lontano e un affascinante mix di stili architettonici. Bruno Barbieri esplora Parma e la sua provincia, cuore pulsante della Food Valley con il maggior numero di prodotti tipici tutelati da marchi di qualità. ​Quattro tipi di soggiorno diverse offrono ai propri ospiti esperienze totalmente variegate. Palazzo Gozzi di Paolo vince la sfida contro Alessio, Lorenzo e Marianna. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

    Ele A, l'album Pixel: "Il mio Dio ideale non permetterebbe certe cose"

    Fabrizio Basso

    Morto il padre di Bianca Guaccero, l'ultimo saluto dell'attrice

    Spettacolo

    L'uomo, Ettore, aveva 81 anni e un legame fortissimo con la figlia. Il messaggio su Instagram:...

    Diane Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice

    Cinema sky cinema

    Per ricordare l’attrice appena scomparsa, Sky Cinema offre una programmazione dedicata che...