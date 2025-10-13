Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto a Parma e la Food Valley. FOTO

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la sesta puntata a Parma e la Food Valley
Sapori che conquistano, tradizioni che arrivano da lontano e un affascinante mix di stili architettonici. Bruno Barbieri esplora Parma e la sua provincia, cuore pulsante della Food Valley con il maggior numero di prodotti tipici tutelati da marchi di qualità. Quattro tipi di soggiorno diverse offrono ai propri ospiti esperienze totalmente variegate. Palazzo Gozzi di Paolo vince la sfida contro Alessio, Lorenzo e Marianna. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand