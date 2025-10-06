Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la quinta puntata a Bari

Esplora tutte le offerte Sky
Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la quinta puntata della nuova stagione a Bari

TV Show fotogallery sky uno
15 foto

Bruno Barbieri ci accompagna nei B&B di Bari, un'esperienza unica in contatto con le persone del luogo e indietro nel tempo nell'affascinante storia della “porta d’Oriente”. Svela anche le origini della città portuale, crocevia di culture e di tradizioni, dalle strade acciottolate di Bari Vecchia, ai moderni comfort delle strutture più recenti. MammaDada Charm Rooms di Antonella vince la sfida contro Gianmarco, Luca e Dario. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

