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Bruno Barbieri 4 Hotel, I Tre Poggi ha vinto la terza puntata nel Monferrato. FOTO

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Nel cuore del Piemonte, tra le morbide colline, i vigneti a perdita d’occhio e i borghi che sembrano usciti da una cartolina nel Monferrato, terra di grandi vini, sapori veri, ospitalità forte, castelli medievali, cantine secolari e paesaggi patrimonio UNESCO, gli albergatori Simona, Francesco, Mattia e Gianfranco si sono scontrati davanti al giudice Bruno Barbieri. Ha vinto I Tre Poggi di Mattia. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

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