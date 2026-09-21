Bruno Barbieri 4 Hotel, I Tre Poggi ha vinto la terza puntata nel Monferrato. FOTO
Nel cuore del Piemonte, tra le morbide colline, i vigneti a perdita d’occhio e i borghi che sembrano usciti da una cartolina nel Monferrato, terra di grandi vini, sapori veri, ospitalità forte, castelli medievali, cantine secolari e paesaggi patrimonio UNESCO, gli albergatori Simona, Francesco, Mattia e Gianfranco si sono scontrati davanti al giudice Bruno Barbieri. Ha vinto I Tre Poggi di Mattia. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand