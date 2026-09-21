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Simona è la proprietaria del B&B Theresa sulla Collina, una villa dalla storia centenaria situata a 480m di altezza e sempre in pieno sole della quale si occupa con il marito Corrado. Le 5 camere sono sia arredate con uno stile moderno, sia piene di oggetti di recupero appartenenti alla vecchia proprietà o collezionati e acquistati in diverse aste. Ogni camera segue un racconto romantico, ispirato dal luogo e dalla storia della villa. Il panorama sulle colline è mozzafiato.

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