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Napoli - New York, il cast del film con Pierfrancesco Favino stasera in tv

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Arriva per la prima volta in chiaro su Rai 1, giovedì 17 settembre alle 21.30, il film di Gabriele Salvatores nato da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, ritrovato oltre settant'anni dopo. Siamo nella Napoli del 1949, piegata dalla miseria del dopoguerra: due bambini, Carmine e Celestina, sognano l'America e si imbarcano di nascosto su un transatlantico diretto a New York, dove la sorella maggiore di lei è emigrata mesi prima

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