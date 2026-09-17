Napoli - New York, il cast del film con Pierfrancesco Favino

Arriva per la prima volta in chiaro su Rai 1, giovedì 17 settembre alle 21.30, il film di Gabriele Salvatores nato da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, ritrovato oltre settant'anni dopo. Siamo nella Napoli del 1949, piegata dalla miseria del dopoguerra: due bambini, Carmine e Celestina, sognano l'America e si imbarcano di nascosto su un transatlantico diretto a New York, dove la sorella maggiore di lei è emigrata mesi prima