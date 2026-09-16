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Io+Te, il cast del film con Matteo Paolillo in streaming su Prime Video

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Il film drammatico e sentimentale del 2026 scritto e diretto da Valentina De Amicis approda sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al centro della storia ci sono Mia, una ginecologa interpretata da Ester Pantano, e Leo, un giovane barista interpretato da Matteo Paolillo. Il film racconta la nascita della loro relazione e la crisi provocata da una gravidanza. Scopriamo chi sono gli interpreti e i rispettivi personaggi

di Camilla Sernagiotto

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