Il film drammatico e sentimentale del 2026 scritto e diretto da Valentina De Amicis approda sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al centro della storia ci sono Mia, una ginecologa interpretata da Ester Pantano, e Leo, un giovane barista interpretato da Matteo Paolillo. Il film racconta la nascita della loro relazione e la crisi provocata da una gravidanza. Scopriamo chi sono gli interpreti e i rispettivi personaggi

di Camilla Sernagiotto