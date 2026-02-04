In Io + Te, al cinema dal 5 febbraio, Ester Pantano interpreta Mia, una donna indipendente e razionale chiamata a confrontarsi con l’amore, la maternità e i limiti del controllo. In questa intervista l’attrice racconta la costruzione del personaggio, il lavoro con Matteo Paolillo,e, e un percorso artistico fondato su studio e coerenza, che include ruoli come Jessica Matarazzo in Imma Tataranni, Suleima Lynch in Màkari e Francesca Morvillo nel film Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia

C’è una linea di coerenza che attraversa il lavoro di Ester Pantano: la scelta di personaggi femminili che non chiedono permesso, che abitano il desiderio, il corpo e il dubbio senza farsi addomesticare. Dai ruoli popolari che l’hanno resa familiare al grande pubblico — come Jessica Matarazzo, la carabiniera di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, Suleima Lynch, l’architetta di Màkari, Giuseppina Florio nella serie I Leoni di Sicilia e Francesca Morvillo, magistrato in Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia — fino al cinema più intimo e autoriale, Pantano ha costruito un percorso riconoscibile, mai accomodante. Ha lavorato con Pio e Amedeo e con Lino Banfi, alternando televisione e cinema a una ricerca costante sul senso del mestiere. In Io + Te, diretto da Valeria De Amicis e al cinema dal 5 febbraio, questa traiettoria trova una nuova, intensa declinazione. Mia è una donna razionale, indipendente, abituata a controllare tutto — persino ciò che per definizione sfugge: l’amore, la maternità, il corpo. Un personaggio attraversato da fratture intime e politiche, che interroga il presente senza retorica. Accanto al lavoro d’attrice, Pantano porta avanti anche un impegno culturale concreto: insieme alla madre gestisce a Catania il Cinema King, storico presidio di cinema d’essai e luogo di visione condivisa. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che racconta una visione precisa del cinema come spazio collettivo e della sala come esperienza viva.

Ester Pantano in una scena del film Io+Te

Intervista a Ester Pantano Come hai costruito il personaggio di Mia in Io + Te? Ho lavorato innanzitutto sull’idea di Mia come persona onesta rispetto al proprio desiderio. Poi ho riflettuto a lungo sulla sua famiglia d’origine, perché credo che osservando le persone nel mondo si possa intuire molto del contesto da cui provengono: siamo, in qualche modo, il risultato dei nostri genitori.

Ho immaginato un padre assente, una profonda paura dell’abbandono e una resistenza alle relazioni durature. E una madre attrice, molto centrata su se stessa e poco presente, sempre in tournée teatrale, con legami mai davvero definiti, circondata da uomini diversi.

Questa bambina cresce osservando un’emotività instabile e sceglie un lavoro che le consente di avere un appiglio, di essere una professionista riconosciuta. Questo, però, la rende più fragile sul piano sentimentale: vive le relazioni in modo fugace, le consuma, fino a quando incontra Leo. Il film affronta anche il tema della maternità. Si parla di una gravidanza inaspettata, della scoperta del desiderio di maternità e poi del momento in cui quel desiderio si scontra con l’impossibilità. Da qui emerge un altro tema centrale: l’infertilità maschile.

Storicamente, come ai tempi dei re e delle regine, la responsabilità viene attribuita alla donna. Non si riflette quasi mai sull’infertilità dell’uomo, non si fanno abbastanza controlli né abbastanza ricerche.

Esiste anche una differenza culturale molto evidente: una donna si sottopone regolarmente a visite ginecologiche, mentre l’uomo raramente va dall’andrologo. È ancora vissuto come un tabù, come se fosse una vergogna, e questo dice molto. Com’è stato il rapporto sul set con Matteo Paolillo? C’è stata subito una grande affinità. Siamo colleghi con strumenti di lavoro simili e veniamo entrambi dal Centro Sperimentale di Cinematografia: la nostra formazione iniziale ha radici comuni.

Matteo Paolillo ed Ester Pantano in una scena del film Io+Te