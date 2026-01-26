Io+Te è una storia d'amore. Quella tra Mia, 36enne ginecologa affermata e indipendente, allergica alle relazioni, e Leo, di dieci anni più giovane, poeta e amante della musica, che odia i social e che crede nell'amore di altri tempi. I due s'incontrano in un bar, spinti da un'inarrestabile attrazione che si traduce in una relazione travolgente e fuori dagli schemi, piena di passione e di complicità. Quando però l'innamoramento finisce, e subentra la realtà, tutto comincia a scricchiolare. E le domande vengono a galla. Perché, quello di Io+Te, non è un amore da fiaba: è un amore vero, che fa i conti con le differenze e con le aspettative. E che, inevitabilmente, si scontra con la maternità. E con le sue conseguenze.