Io+Te, trama e cast del film con Matteo Paolillo dal 5 febbraio al cinemaCinema
Introduzione
Al cinema dal 5 febbraio, il film racconta l'amore tra Mia e Leo. Un amore come quelli di oggi: fragile, magnetico, pieno di desiderio… e di paura. Co-protagonista, l'amatissimo volto di Mare Fuori.
Quello che devi sapere
La sinossi
"Non è una storia d’amore qualsiasi. È l’amore di oggi: fragile, magnetico, pieno di desiderio… e di paura. Mia e Leo si incontrano per caso: emozione, caos, verità. Una passione che non si piega facilmente perché essere liberi, amare davvero, vuol dire affrontare ciò che fa più paura. Una relazione intensa, sbilanciata, autentica. Un amore che non addolcisce e non nasconde le domande più profonde. Una storia che ti resta dentro": questa la sinossi di Io+Te, al cinema dal 5 febbraio.
La regista
A dirigere Io+Te è Valentina De Amicis, già regista di Where Are You, una nomination al miglior film al Torino Film Festival. Diversi sono inoltre i corti da lei diretti, tra cui il pluripremiato Me and You (miglior cortometraggio all'Afrodite Shorts Festival e miglior regista al Social World Festival).
La trama
Io+Te è una storia d'amore. Quella tra Mia, 36enne ginecologa affermata e indipendente, allergica alle relazioni, e Leo, di dieci anni più giovane, poeta e amante della musica, che odia i social e che crede nell'amore di altri tempi. I due s'incontrano in un bar, spinti da un'inarrestabile attrazione che si traduce in una relazione travolgente e fuori dagli schemi, piena di passione e di complicità. Quando però l'innamoramento finisce, e subentra la realtà, tutto comincia a scricchiolare. E le domande vengono a galla. Perché, quello di Io+Te, non è un amore da fiaba: è un amore vero, che fa i conti con le differenze e con le aspettative. E che, inevitabilmente, si scontra con la maternità. E con le sue conseguenze.
La carriera di Matteo Paolillo
A prestare il volto a Leo è Matteo Paolillo, attore e musicista classe 1995, noto per il ruolo di Edoardo Conte in Mare Fuori. La sua carriera artistica inizia molto presto: a 13 anni comincia a studiare recitazione e canto al Teatro delle Arti sotto la guida di Gaetano Stella, per poi entrare al Conservatorio teatrale “La Scaletta” a Roma. Si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2019, tre anni dopo il suo debutto televisivo come comparsa in Don Matteo. Seguono ruoli in fiction come Vivi e lascia vivere, Solo e Suburra – La serie, ma il vero salto arriva con Mare Fuori. Parallelamente alla recitazione, Paolillo coltiva una carriera musicale sotto lo pseudonimo di Icaro: nel 2017 fonda la Suba Crew, con cui pubblica l’album Matrioska e diversi brani, tra cui la celebre sigla O mar for per Mare Fuori. Autore dell'album solista Come Te, nel 2024 ha vinto il Premio Beatrice Bracco al Figari International Short Film Fest come giovane interprete emergente.
La carriera di Ester Pantano
Mia ha il volto di Ester Pantano, catanese classe 1990. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, Ester comincia gli studi in Lingue e Letterature Straniere, per poi seguire la sua vera vocazione artistica entrando al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo debutto in televisione avviene nel 2013 con un piccolo ruolo nella serie Il commissario Montalbano. Negli anni successivi partecipa a numerose produzioni, tra cui il film La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata ispirato a un romanzo di Andrea Camilleri e Notti magiche di Paolo Virzì, e presta il volto a Jessica Matarazzo in Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La sua notorietà cresce in modo significativo con il ruolo di Suleima Lynch nella fortunata fiction Màkari, prodotta da Rai Fiction e ambientata in Sicilia, dove interpreta una giovane studentessa di architettura coinvolta nelle vicende del protagonista interpretato da Claudio Gioè.