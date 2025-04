Matteo Paolillo, dopo Mare Fuori arriva il singolo Sotto la pelle

È uscito in digitale Sotto la pelle, il nuovo singolo di Matteo Paolillo, che segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale dopo l’EP Edo – Ultimo Atto, con il quale il cantante e attore aveva salutato Edoardo Conte, il personaggio che ha interpretato nella serie tv Mare Fuori, e la sigla ‘O Mar For, che ha firmato con il nome d’arte Icaro. Scritto dallo stesso Paolillo con Gianmarco Grande, in arte GRND, e con il duo Marco Cantagalli, in arte Galeffi, e Matteo Cantagalli, il brano fonde elementi rap e melodici su un beat che cresce sempre di più nel ritornello e racconta esperienze di crescita e ricordi di amori difficili e sfide interiori, come la solitudine.