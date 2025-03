L'attore è tornato a parlare del percorso del suo personaggio sui social. In un lungo messaggio pubblicato via Instagram Story ha detto che Ciro Ricci ha esaurito la sua parabola nel primo ciclo dello show

Con la messa in onda degli episodi della quinta stagione, sulla piattaforma RaiPlay e in chiaro su Rai 2, si è riacceso l'entusiasmo per Mare Fuori, la serie televisiva diventata un cult per il pubblico del piccolo schermo.

Al dibattito tra i fan avviato online, dopo il rilascio in streaming degli ultimi sei episodi ha contribuito anche Giacomo Giorgio, uno dei personaggi più amati del titolo.

L'interprete di Ciro Ricci, è tornato a parlare dello show e della fuoriuscita del suo personaggio. Lui è un attore e fa il suo lavoro ma la storia di Ciro, scrive, poteva essere scritta diversamente.

La storia di Ciro Ricci esaurita nella prima stagione Giacomo Giorgio torna a parlare di Mare Fuori, serie tv che ha lasciato con la morte del suo personaggio, Ciro Ricci, ricomparso nella narrazione solo sotto forma di ricordo.

L'attore ha scritto un lungo messaggio su Instagram per spiegare la sua posizione sul personaggio e sulla storia. Nell'esporre il suo punto di vista ha fatto riferimento al lavoro degli sceneggiatori, per una volta.

Per Giorgio la parabola del personaggio si è esaurita col primo ciclo di episodi di Mare Fuori.

Da attore, è suo dovere recitare quanto previsto nel copione ma può capitare, come nel suo caso, di non essere d'accordo con quanto è stato scritto.

"Il mestiere dell'attore consiste nell'interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell'inventarle. Siamo pagati per questo", ha scritto Giorgio su Instagram.

L'attore prosegue: "Spesso (...) un attore può non essere d'accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male".

Nel lungo messaggio Giorgio precisa che il suo lavoro non è quello di valutare la sceneggiatura ma è convinto che "Il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare".