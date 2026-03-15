La rockstar di Zocca ha condiviso foto e un video in cui sua madre rivela che la sua canzone preferita è "Ogni volta", scritta dal figlio a Bologna in una notte triste. Vasco ha ricordato la propria infanzia serena, sottolineando la sensibilità della donna e il ruolo che ha avuto nello spingerlo a cantare sin da piccolo, descrivendo il loro rapporto come un legame fondato sull'allegria e sulla musica

Vasco Rossi ha dedicato un post alla madre Novella in occasione del suo compleanno. Il cantante ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la donna in diverse fasi della vita, accompagnati dal messaggio di auguri "Kom-pleanno". Rossi ha descritto la madre come una figura fondamentale per la sua crescita, evidenziandone la vivacità e la sensibilità. "Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre e mi spingeva continuamente a cantare", ha dichiarato l'artista, ricordando come il loro rapporto fosse caratterizzato da un'indole giocosa che la donna conserva tuttora.

La genesi di "Ogni Volta"

In un recente video condiviso dal figlio, la madre di Vasco, Novella, ha raccontato il forte legame emotivo che la unisce al brano Ogni volta. La donna ha spiegato di commuoversi ogni volta che lo ascolta, ricordando come inizialmente si pensasse che la canzone fosse dedicata al padre del cantautore, “il Carlino”. Vasco le ha poi chiarito che il pezzo nacque a Bologna, in una sola notte, durante un momento di intensa tristezza.

Ogni volta, composto nel 1981 e pubblicato l’anno successivo, segna una svolta nella scrittura di Vasco Rossi. Il testo abbandona la dimensione della ribellione sociale per inoltrarsi in un territorio più intimo e psicologico, mettendo a nudo smarrimento, fragilità e bisogno di ritrovare se stessi. La struttura musicale, essenziale e costruita inizialmente intorno alla chitarra acustica, accompagna un vero e proprio flusso di coscienza.

Nonostante per anni le interpretazioni popolari abbiano associato il brano alla figura paterna, l’artista ha confermato che la sua origine fu esclusivamente legata a un momento personale di malinconia vissuto negli anni bolognesi.