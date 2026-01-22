Il rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Albachiara sarà sempre alla fine dello show. Mentre la prima e l’ultima canzone racchiudono il concept live, sono il filo conduttore che lega tutti gli altri pezzi"

Vasco Rossi ha chiuso la scaletta del tour 2026. Il rocker ha annunciato sul suo profilo Instagram: “L’inizio sarà travolgente e inimmaginabile. La prima parte sarà dedicata soprattutto agli anni '80, ci saranno molte ‘chicche’. Anche nella seconda parte che sarà impetuosa, potente e definitiva!”.

Il 30 maggio Vasco Rossi darà il via alla nuova tournée dal palco di Rimini. Successivamente, l’artista sarà protagonista di dieci appuntamenti in giro per l’Italia: da Ferrara a Udine. Il rocker ha appena annunciato la chiusura della scaletta del tour: “ Sarà una bomba! Adesso Vince manderà a tutti i musicisti i nuovi arrangiamenti e le loro rispettive parti da studiare e imparare per arrivare alle prove in Puglia pronti a suonarle insieme”.

Vasco Rossi ha aggiunto: “L’ultima canzone della scaletta 2026 sarà perfetta per i tempi che corrono! Ovviamente l’ultima canzone è quella che precede il finale di rito. Albachiara sarà sempre alla fine dello show. Mentre la prima e l’ultima canzone racchiudono il concept live, sono il filo conduttore che lega tutti gli altri pezzi”.

Vince Tempera ha raccontato la costruzione delle scalette degli ultimi tour del rocker: “Nel 2023 il filo conduttore era incentrato sul rapporto tra Vasco e la figura femminile, per me era forte il fatto che lui iniziasse con Dillo alla luna, guardando il pubblico, creando un’alchimia immediata. L’anno successivo, nel 2024, il concept si è spostato sul sociale: uno sguardo su ciò che ci accade intorno, sulle discriminazioni, sui temi più scomodi. Vasco è stato forse l’unico a parlarne e a scriverne apertamente già dagli anni Settanta. Penso a un brano come Jenny è pazza, che narra della depressione, di una donna emarginata che viene esclusa dalla collettività e che alla fine poi non ce la fa, in contrapposizione a Sally che invece, nonostante tutto quel dolore, è una figura che consola, che si salva”.

Vince Tempera ha proseguito: “Per il tour del 2025, invece, il concept affonda le sue radici nel concetto di vita: l’idea era quella di creare una scaletta che la celebrasse la vita e qual è il brano che, più di ogni altro, rappresenta un vero e proprio inno all’esistenza? Da qui la scelta di aprire con Vita spericolata. La mia intenzione era proporgli Se ti potessi dire nella posizione in scaletta che era sempre stata di Vita Spericolata, alla fine, perché immaginavo il finale del concerto come un canto corale sulle parole 'senza rimpianto', la chiusura del cerchio, il momento in cui da un sé individuale si passa a un io collettivo”.