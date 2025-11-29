Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Vasco Rossi, compie 40 anni l'album Cosa Succede in Città: la sua genesi

Fabrizio Basso

©Getty

Questo progetto oltre a essere uno degli album più importanti della sua carriera e uno dei dischi simbolo del rock italiano e verrà ripubblicato il 5 dicembre. Intanto si fanno riflessioni (e suggestioni) su cosa accadrà, dal punto di vista dei live, nel 2027

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ