Vasco Rossi porta il rock nel segno della sostenibilità: il prossimo tour estivo del assume una nuova dimensione, con lanci concreti verso la tutela dell'ambiente. Oltre ai tradizionali cori scatenati e alle chitarre elettriche, la musica del "Komandante" diventa il veicolo di un messaggio chiaro: ogni concerto può trasformarsi in un impegno concreto per il pianeta. L’iniziativa, battezzata Green Rock!, nasce dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0 e propone un connubio tra spettacolo e azioni di responsabilità ambientale e sociale. Queste consistono nella cura del verde e nella partecipazione locale. In vista della partenza del tour, fissata a Rimini il 30 maggio 2026 (con il soundcheck riservato ai fan il giorno precedente), il progetto prevede interventi mirati alla tutela del territorio. Le giornate precedenti ogni tappa saranno dedicate alla pulizia di parchi e sentieri e alla piantumazione di alberelli e piantine. A partecipare attivamente saranno sia i soci della cooperativa sia le realtà locali, creando una sinergia tra musica e comunità. Il percorso toccherà città come Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, portando con sé non solo le note di Vasco Rossi, ma anche il colore del verde.

Lotta allo spreco alimentare Green Rock! si estende anche alla gestione delle aree ristoro e del catering del tour, garantendo un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi alimentari. I prodotti prossimi alla scadenza verranno messi in vendita a prezzi ridotti, offrendo così ai partecipanti l'opportunità di accedere a consumazioni a minor costo. Al termine delle giornate, quanto rimarrà invenduto non verrà sprecato: sarà infatti devoluto ad associazioni e organizzazioni del territorio, per essere redistribuito a chi ne ha più bisogno. L'iniziativa si ispira al progetto Buon Fine, già attivo nei negozi Coop, confermando l'impegno del tour a un approccio sostenibile anche nel settore alimentare e dimostrando come la musica e l'intrattenimento possano integrarsi con pratiche responsabili e solidali.

Green Angels e sensibilizzazione sui rifiuti Ai concerti saranno presenti i Green Angels, volontari della cooperativa riconoscibili grazie a una pettorina distintiva, che li rende facilmente individuabili dai partecipanti. Il loro ruolo sarà duplice: da un lato, fornire indicazioni precise sulla raccolta differenziata negli ingressi, nelle aree ristoro e nelle isole ecologiche; dall'altro, offrire consigli pratici per incoraggiare comportamenti quotidiani più sostenibili. Grazie alla loro presenza, il pubblico potrà orientarsi con facilità e contribuire attivamente alla gestione responsabile dei rifiuti durante l'evento. Il messaggio che accompagna il tour è chiaro e diretto: ridurre i rifiuti non è soltanto un gesto individuale, ma una responsabilità condivisa, che richiede la partecipazione consapevole di tutti per avere un impatto concreto sull'ambiente.