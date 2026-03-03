Fedez e Giulia Honegger, in casa arriva Maurizio

Dopo il quinto posto a Sanremo, il rapper è tornato a Milano. E, insieme a Giulia, ha adottato un esuberante cucciolo

La famiglia di Fedez si allarga. Ma non nel modo in cui i fan si aspettavano. Negli ultimi giorni si era mormorato di una possibile dolce attesa per Fedez e Giulia Honegger: voci, sussurri social, indizi letti tra le righe. C'era persino chi ipotizzava un annuncio dal palco dell'Ariston o in caso di vittoria a Sanremo. Fedez stesso aveva dovuto smentire i rumor ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, chiarendo che a Sanremo avrebbe pensato solo a cantare.

E così è stato. Il rapper di Rozzano ha partecipato al Festival insieme a Marco Masini con il brano Male Necessario, piazzandosi quinto nella classifica finale e conquistando anche il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Ad accoglierlo in camerino dopo l'esibizione c'era Giulia Honegger, presenza discreta ma fondamentale in tutta la settimana sanremese.

L'arrivo di Maurizio

Al rientro a Milano, però, l'annuncio è arrivato. Solo, in forma del tutto inattesa. Fedez ha pubblicato una storia Instagram con una frase semplice ma carica di affetto: "Benvenuto in famiglia, Maurizio". Parole che hanno immediatamente riacceso la curiosità dei follower, con molti convinti che si trattasse finalmente della conferma della presunta gravidanza. Poi l'inquadratura si è abbassata, l'equivoco si è sciolto e la sorpresa ha preso forma: minuscola, scodinzolante, incontenibile. Nessun fiocco rosa o azzurro: la famiglia si allarga con un cucciolo dall'esuberante energia.

Ad accogliere il nuovo arrivato c'è anche Silvio, l'altro cane di casa, che sembra già cercare una tregua dall'energia incontenibile del cucciolo: Maurizio scodinzola, si muove ovunque, esplora ogni angolo. E ha già conquistato i fan del rapper.