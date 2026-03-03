Fedez e Giulia Honegger, in casa arriva Maurizio

Dopo il quinto posto a Sanremo, il rapper è tornato a Milano. E, insieme a Giulia, ha adottato un esuberante cucciolo
La famiglia di Fedez si allarga. Ma non nel modo in cui i fan si aspettavano. Negli ultimi giorni si era mormorato di una possibile dolce attesa per Fedez e Giulia Honegger: voci, sussurri social, indizi letti tra le righe. C'era persino chi ipotizzava un annuncio dal palco dell'Ariston o in caso di vittoria a Sanremo. Fedez stesso aveva dovuto smentire i rumor ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, chiarendo che a Sanremo avrebbe pensato solo a cantare.
E così è stato. Il rapper di Rozzano ha partecipato al Festival insieme a Marco Masini con il brano Male Necessario, piazzandosi quinto nella classifica finale e conquistando anche il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Ad accoglierlo in camerino dopo l'esibizione c'era Giulia Honegger, presenza discreta ma fondamentale in tutta la settimana sanremese.
L'arrivo di Maurizio
Al rientro a Milano, però, l'annuncio è arrivato. Solo, in forma del tutto inattesa. Fedez ha pubblicato una storia Instagram con una frase semplice ma carica di affetto: "Benvenuto in famiglia, Maurizio". Parole che hanno immediatamente riacceso la curiosità dei follower, con molti convinti che si trattasse finalmente della conferma della presunta gravidanza. Poi l'inquadratura si è abbassata, l'equivoco si è sciolto e la sorpresa ha preso forma: minuscola, scodinzolante, incontenibile. Nessun fiocco rosa o azzurro: la famiglia si allarga con un cucciolo dall'esuberante energia.
Ad accogliere il nuovo arrivato c'è anche Silvio, l'altro cane di casa, che sembra già cercare una tregua dall'energia incontenibile del cucciolo: Maurizio scodinzola, si muove ovunque, esplora ogni angolo. E ha già conquistato i fan del rapper.
Chi è Giulia Honegger
La storia d'amore tra Fedez e Giulia è nata nell'estate del 2025, lontana dai riflettori.
Giulia Honegger è originaria di Milano, ed è una stilista: ha fondato insieme alla sua migliore amica il brand di abbigliamento Ayme.
La loro relazione è stata ufficializzata sui social, dove il rapper ha pubblicato uno scatto in cui si baciano, lasciandosi ufficialmente alle spalle il divorzio da Chiara Ferragni. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a Marina di Pietrasanta, nel nuovo stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, storico amico di Fedez. Fedez è poi uscito allo scoperto pubblicando su Instagram una serie di scatti romantici con la didascalia "Non può piovere per sempre", condividendo le vacanze in Costa Smeralda con la nuova compagna. Con il passare dei mesi il rapporto si è consolidato, tanto che il rapper ha deciso di far conoscere Giulia ai figli Leone e Vittoria, portandola con sé in un weekend a Disneyland Paris e poi in vacanza a St. Moritz.