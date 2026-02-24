Offerte Sky
Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Testo e recensione della canzone

Introduzione

Dopo aver duettato nella serata delle cover dell’edizione 2025 della kermesse, Fedez e Marco Masini tornano insieme in gara il brano Male necessario. Nella serata delle cover i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Quello che devi sapere

L'esibizione di Fedez e Marco Masini con Male necessario

Fedez prende il microfono per primo ma poi lascia che sia Marco Masini a cantare davvero, tornando sul rap per la seconda strofa di Male necessario. Un incontro già sperimentato l'anno scorso nella serata delle cover che si rinnova: la vocalità estrema del cantautore più sofferto e sofferente d'Italia, le parole di un rapper sempre più introspettivo. Al pubblico dell'Ariston piace molto: "Bravi, bravi" scandiscono i cori alla fine della performance. Forse il duetto convince più del previsto, pur senza sconvolgere per sperimentazione. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, la chimica, a sorpresa, c'è, ma il voto finale non va oltre il 6+ (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)

Male necessario, il testo della canzone di Fedez e Marco Masini

So che in fondo non c'è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall'arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l'ego dall'io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere e poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

il vero obbiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto

Rip. ritornello

C'ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto al male necessario

Rip. ritornello

So che in fondo non c'è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so

Il significato della canzone di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026

I due artisti hanno spiegato il significato del brano. Fedez ha dichiarato: “È un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste, che si affrontano nell’arco di una vita, possono essere anche delle opportunità”. Marco Masini ha aggiunto: “Ci siamo incontrati sotto questo aspetto e ci piace raccontare le storie. Raccontiamo anche la nostra storia, passare dal dolore, secondo me, è importante per riconoscere la felicità”.

Fedez e Marco Masini, le loro partecipazioni a Sanremo

Terza partecipazione per Fedez e decima presenza per Marco Masini. Il rapper ha conquistato il secondo posto con Chiamami per nome con Francesca Michielin nel 2021 e la quarta posizione con Battito nel 2025. Marco Masini vanta una vittoria nella sezione Novità con Disperato nel 1990 e nella categoria Campioni con L’uomo volante nel 2004. Queste tutte le sue partecipazioni: Disperato nel 1990, Perché lo fai nel 1991, Raccontami di te nel 2000, L’uomo volante nel 2004, Nel mondo dei sogni nel 2005, L’Italia nel 2009, Che giorno è nel 2015, Spostato di un secondo nel 2017, Il confronto nel 2020. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser.

Chi sono gli autori della canzone di Fedez e Marco Masini

Testo di Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino. Musica di Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava.

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/
Dodo Music Italia/Intera Music/Doom Entertainment/
BMG Rights Management (Italy)

 

Fedez e Marco Masini, per la prima volta insieme a Sanremo

