I due artisti hanno spiegato il significato del brano. Fedez ha dichiarato: “È un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste, che si affrontano nell’arco di una vita, possono essere anche delle opportunità”. Marco Masini ha aggiunto: “Ci siamo incontrati sotto questo aspetto e ci piace raccontare le storie. Raccontiamo anche la nostra storia, passare dal dolore, secondo me, è importante per riconoscere la felicità”.