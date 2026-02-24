Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Testo e recensione della canzoneApprofondimenti
Introduzione
Dopo aver duettato nella serata delle cover dell’edizione 2025 della kermesse, Fedez e Marco Masini tornano insieme in gara il brano Male necessario. Nella serata delle cover i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Fedez e Marco Masini con Male necessario
Fedez prende il microfono per primo ma poi lascia che sia Marco Masini a cantare davvero, tornando sul rap per la seconda strofa di Male necessario. Un incontro già sperimentato l'anno scorso nella serata delle cover che si rinnova: la vocalità estrema del cantautore più sofferto e sofferente d'Italia, le parole di un rapper sempre più introspettivo. Al pubblico dell'Ariston piace molto: "Bravi, bravi" scandiscono i cori alla fine della performance. Forse il duetto convince più del previsto, pur senza sconvolgere per sperimentazione. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, la chimica, a sorpresa, c'è, ma il voto finale non va oltre il 6+ (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)
Male necessario, il testo della canzone di Fedez e Marco Masini
So che in fondo non c'è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall'arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l'ego dall'io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere e poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
il vero obbiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto
Rip. ritornello
C'ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto al male necessario
Rip. ritornello
So che in fondo non c'è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so
Il significato della canzone di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026
I due artisti hanno spiegato il significato del brano. Fedez ha dichiarato: “È un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste, che si affrontano nell’arco di una vita, possono essere anche delle opportunità”. Marco Masini ha aggiunto: “Ci siamo incontrati sotto questo aspetto e ci piace raccontare le storie. Raccontiamo anche la nostra storia, passare dal dolore, secondo me, è importante per riconoscere la felicità”.
Fedez e Marco Masini, le loro partecipazioni a Sanremo
Terza partecipazione per Fedez e decima presenza per Marco Masini. Il rapper ha conquistato il secondo posto con Chiamami per nome con Francesca Michielin nel 2021 e la quarta posizione con Battito nel 2025. Marco Masini vanta una vittoria nella sezione Novità con Disperato nel 1990 e nella categoria Campioni con L’uomo volante nel 2004. Queste tutte le sue partecipazioni: Disperato nel 1990, Perché lo fai nel 1991, Raccontami di te nel 2000, L’uomo volante nel 2004, Nel mondo dei sogni nel 2005, L’Italia nel 2009, Che giorno è nel 2015, Spostato di un secondo nel 2017, Il confronto nel 2020. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser.
Chi sono gli autori della canzone di Fedez e Marco Masini
Testo di Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino. Musica di Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/
Dodo Music Italia/Intera Music/Doom Entertainment/
BMG Rights Management (Italy)